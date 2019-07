“La verdad es que (Florencia Kirchner) no está bien. Está con el linfedema y un cuadro de estrés postraumático con depresión muy fuerte”, expuso Camilo Vaca Narvaja, su ex pareja, en diálogo con AM 990.

En ese sentido, explicó que tiene un cuadro complejo que requiere un tratamiento integral, con mucho acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Dentro de las principales causas, colocó a “la persecución judicial y mediática”.

Al mismo tiempo, añadió: “Está deprimida por esta situación de que puede ir presa por todo lo que dicen de ella. El linfedema ya lo tenía en el embarazo. Pero el cuadro de estrés, con toda la persecución judicial y mediática se le agravó, y se le agravó estando de viaje allá en Cuba”.

Y disparó una fuerte crítica hacia la actual gestión: “Yo creo que el gobierno pasó un límite con Florencia. Una cosa es que la ataquen a Cristina o a Máximo, que tomaron una visión y una vocación política. Pero Flor, más allá de su militancia feminista, su compromiso y sensibilidad social, lejos está de tener esa vocación política”.

El accionar de la Justicia fue otra de las cosas que lo indignó. “Las preventivas son indiscriminadas y totalmente dirigidas a la oposición, con un claro objetivo, que es quebrar a la dirigente opositora más importante, que es Cristina Kirchner, en este caso la mamá de Florencia”.

En este contexto, Florencia Kirchner debe certificar, una vez más, que su estado de salud le impide estar en Argentina para hacer frente a las acusaciones en su contra en las causas Los Sauces y Hotesur.