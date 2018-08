Máximo histórico. El dólar subió otros 87 centavos. El volumen operado ascendió a U$S 460 millones de contado. < /figcaption>

El anuncio del Banco Central sobre que se suspendían las subastas diarias de dólares provenientes del acuerdo con el FMI dio paso a una maniobra de dirigentes kirchneristas que anticipan la restauración del cepo cambiario que se viralizó en las redes sociales.



"Hola, no podés comprar dólares", fue el mensaje con la falsa noticia que la exdiputada Juliana Di Tullio escribió en Twitter; también se sumó Aníbal Fernández.



Una lectura equivocada y no exenta de malicia por parte de dirigentes opositores a partir de las medidas anunciadas ayer por el Ministerio de Hacienda viralizó a través de las redes sociales el inexistente regreso del cepo cambiario y la imposibilidad de compra de divisas en el mercado formal, como ocurrió en la última etapa del kirchnerismo.



La falsa noticia -no existen restricciones de acceso al mercado cambiario- recibió críticas por parte de economistas y analistas, y hasta motivó la publicación de una comunicación adicional por parte de Hacienda.



Todo comenzó pasado el mediodía, cuando la cartera que encabeza Nicolás Dujovne anunció que discontinuaría su subasta diaria de divisas provenientes del acuerdo con el FMI (hoy iban a ser U$S 50 millones). Según el comunicado, había acumulado "una posición de liquidez en pesos" suficiente para sus necesidades.



El comunicado de Hacienda se refería a su propia política con respecto a la venta de dólares del Ministerio, pero no a las operaciones en el mercado cambiario.



Minutos después, la exdiputada Juliana Di Tullio (FPV), recurrió a su cuenta de Twitter y escribió: "Hola, no podés comprar dólares", con la cita del comunicado de Hacienda. A los pocos minutos, superó los 600 retuits por parte de sus seguidores, y la falsa noticia se viralizó de forma instantánea. Posverdad en acción.



La dirigente bonaerense, que ocupó una banca en la cámara baja entre 2003 y 2017, no fue la única en difundir una falsa noticia a partir del comunicado de Hacienda. El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández también recurrió a Twitter y escribió: "Llegó el Corralito. El BCRA anuncia que no se venden más dólares".



Ayer, el dólar anotó su cuarta rueda consecutiva al alza al avanzar 87 centavos a su récord histórico de $30,72 en bancos y agencias de la city porteña.