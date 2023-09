La fórmula Hugo y Pablo Moyano fue ratificada para encabezar por otro período de cuatro años el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), en elecciones con lista única que concluyeron este fin de semana, informó hoy la organización sindical, cuyo secretario adjunto calificó a Javier Milei como "gorila y quita derechos laborales".



Los dirigentes hablaron a los trabajadores camioneros frente a las puertas de la entidad gremial, en San José al 1800 de la ciudad de Buenos Aires, y agradecieron a todos los empleados de las ramas del gremio el apoyo al binomio que se impuso de forma holgada.



La fórmula oficialista presidirá el gremio en el período 2023-27, en tanto Hugo Moyano sostuvo ante los trabajadores que "la oposición amenaza hoy con quitar derechos y meternos presos", y aclaró que los dirigentes camioneros ya "están acostumbrados a esas actitudes, porque la peor y mayor amenaza sería que nos repudien los trabajadores".



El excotitular de la CGT añadió que existe "la tranquilidad de poder como cualquiera cometer errores, pero también de que nunca Camioneros lo hará contra los trabajadores".



Moyano sostuvo en relación con las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo que el movimiento obrero y Camioneros "saben muy bien por lo que pasaron y conocen a quienes respetaron a los trabajadores y a quienes quisieron avasallar sus derechos", y se comprometió ante la masiva movilización del sector a "no permitirlo jamás", añadió.



Pablo Moyano agradeció el respaldo de los trabajadores y aprovechó el acto frente a las puertas del gremio para condenar al diario La Nación y desmentir "la acostumbrada falsa información que difundió ese medio en el sentido de que me reuní con el candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien propone quitar los derechos laborales".



"Cuestiono y desmiento categóricamente la información difundida por ese medio respecto de esa supuesta reunión con quien procura quitarle derechos a los trabajadores. Ningún camionero y ningún Moyano se juntará con un gorila que intenta esa política", aseguró.



Pablo Moyano, cotitular de la central obrera, reclamó a cada trabajador camionero continuar conversando en cada base de operaciones del gremio para que "el peronismo siga gobernando el país, en contra de los quita-derechos de la derecha y en apoyo de Sergio Massa y Agustín Rossi, que es la única fórmula presidencial que puede garantizarlos".



Moyano convocó a los trabajadores a llenar mañana la Plaza de los Dos Congresos para que "muchos que llegan a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la mano de cuadros de Perón y Evita no le den la espalda a los trabajadores y aprueben (la eliminación de) Ganancias".



El movimiento obrero se movilizará de forma masiva mañana en todas sus expresiones al Parlamento para respaldar la iniciativa del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UXP) de enviar un proyecto de ley para eliminar el Impuesto a las Ganancias.