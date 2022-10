En el primer panel con condimento político del 58° Coloquio de IDEA, sindicalistas y empresarios debatieron sobre el empleo; cómo mejorar la relación entre empleados y empleadores, la productividad, las reglas del juego, la incertidumbre y las posibilidades de generar cambios en un mediano plazo.

En la charla estuvieron presentes el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez; el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli; la Directora de Transporte Fríos del Norte, María Eugenia Prado, y el economista y diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz.

Prado fue la primera en exponer y contó la dificultades que tiene su empresa familiar con las multas laborales y los litigios que se presentan por demandas judiciales de parte de trabajadores. “Muchas son demandas sin fundamentos, por montos que no tienen que ver con la realidad. Es uno de los riesgos que menos queremos asumir. Por eso dudamos tanto en contratar gente”, indicó.

La empresaria pyme aseguró que “gran parte de la agenda la dedicamos a resolver problemas” y en esa lista anotó dos que complican su trabajo en el día a día: la inflación y la escasez de insumos. Respecto a las demandas laborales, explicó las situaciones que deben atravesar y que la llevan a pedir alguna reforma laboral.

“Hay trabajadores que se dan por despedidos, van al mismo abogado y son testigos entre ellos. Nos llegan embargos preventivos que nos impiden trabajar con normalidad. Algunas empresas tenemos espalda para aguantar estas decisiones, pero hay otras que no”, sostuvo.

Sobre esa misma problemática se refirió Tetaz. “Esto no pasa en ningún país del mundo. No existe que una empresa tengo miedo de contratar. Es posible que tenga incertidumbre por cómo le vaya a ir o si el trabajador que contrató es bueno o malo. Pero miedo, nunca”, aseveró el dirigente radical.

En ese sentido, consideró que deben haber “una revolución más profunda dentro del contexto laboral” y aclaró que se “necesitan distintas reglas para las pymes”. “Necesitamos dos reformas radicales. Una reforma monetaria y una ley de emergencia laboral pyme”, indicó.

Tetaz consideró que “cualquier paso que se de aprobando nuevas estrategias en materia laboral, están destinadas a fracasar si no hay estabilidad macroeconómica”. Y agregó: “Lo primero que necesitamos es estabilidad monetaria. Lo que necesitamos no es ceder, sino acordar”

Respecto a la ley de emergencia, dijo que es un trabajo que se debe desarrollar en el Congreso, e hizo hincapié en que hace 11 años que no se crea empleo registrado privado. “Acumulamos 3 millones de personas que tienen un problema de empleo. Hay que hacer una reforma. Necesitamos que el objetivo de la sociedad sea que la gente trabaje”, explicó.

Por el lado sindical, Gerardo Martínez tuvo una mirada crítica sobre la situación política actual y cómo impacta en el mundo laboral. “La verdad es que reina la incertidumbre. La inflación genera incertidumbre. Y en ese sentido, la política juega un papel protagónico porque en un sistema democrático es un valor de quien maneja el joystick”, señaló.

En esa línea, siguió: “La política no está a la altura de las circunstancias para darnos un soporte a mediano o largo plazo. Y eso es grave. Para ustedes, que tienen intereses en juego en sus proyecciones, y para nosotros que nos afecta en el vivir de todos los días”.

El titular de la UOCRA consideró que las discusiones que se están dando en el ámbito de la política “no están en sintonía con la sociedad civil y laboral”. Además, sostuvo que todos tienen “una parte de responsabilidad” pero que “si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, no tenemos destino”. Y cerró: “Tenemos que generar un cambio estructural de la Argentina en serio, para así poder encontrar una luz de esperanza”.

“Hoy estamos en el medio del océano. Hay que llegar al continente. ¿Pero dónde está el continente? Lo que falta es la brújula, que es la plataforma de encuentro. En Argentina no estamos encontrando una plataforma para desarrollar un plan estratégico más allá de las miradas partidarias”, indicó. Y finalizó, hablándole a los empresarios: “Nosotros vamos a ceder y ustedes también. Pero hay que tener un destino”.

Martínez también respondió la inquietud de la empresaria presente en el panel y quiso dejar en clara su posición respecto a los litigios judiciales de los trabajadores. “Las organizaciones sindicales no apostamos ni queremos la industria del juicio. No queremos situaciones que enrarezcan las relaciones laborales. Tiene que haber buena fe y transparencia”, explicó

Otro de los sindicalistas presentes fue el titular de SMATA, quien habló de la necesidad de armar un gran acuerdo entre los empresarios, los sindicatos y el Estado. “El gran desafío es que la gente vea el futuro. Los argentinos somos proclives a agarrar atajos”, explicó.

“Lo que no tenemos hoy es un laberinto, no es un atajo. Muchos dicen que del laberinto se sale por arriba. Estoy de acuerdo, pero tiene que haber uno tendiendo la mano y otro agarrándola. Hay que acordar para crecer”, aseguró.

Pignanelli afirmó que un punto clave para mejorar el empleo y la relación con los empresarios es tener “un salario digno”. “Si no partimos de ahí es difícil generar un acuerdo por dos años”. En ese sentido, agregó: “A la empresa no le puedo sacar más de lo que puede pagar, porque me saca un laburante, pero también el trabajador tiene que tener un salario digno”.

Otro de los temas que señaló Pignanelli es que hay que discutir un nuevo mapa de la instalación de las empresas “porque están todas amontonadas en zona norte” y eso genera “una microeconomía”. “Nos va a pasar como la economía del petróleo

“Tenemos que pensar a 50 años. El nuevo cordón industrial tiene que estar entre las rutas 6 y 42. Es la forma en la que vamos a salir del conurbano. Lo tenemos que discutir empresarios, trabajadores y políticos”, sentenció.