En una sesión caliente, en la que la oposición busca debatir un freno a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, un intento del oficialismo por levantar la reunión generó la ira de varios diputados, entre ellos la de Graciela Camaño, quien en duros términos cuestionó al Gobierno.

Luego de una moción de Juan Manuel López de Cambiemos para forzar el levantamiento de la sesión, Camaño pidió la palabra y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Emilio Monzó.

“Lamento profundamente lo que está ocurriendo en esta sesión. Se trata de no entender que somos un poder del Estado, de creer que porque se es oficialismo se es lacayo del Poder Ejecutivo nacional. Lo que están haciendo en estos 4 años de Gobierno, yo no lo he visto jamás. Y he visto humillaciones en esta casa. Pero que lisa y llanamente usted se siente sobre la llave de esta casa y no la abra, no lo he visto jamás, con ningún presidente”, afirmó.

Camaño acusó a Monzó de “vulnerar lo que el pueblo quiere decir” y que “el país no está en condiciones para que ustedes se den el lujo de tomar esta actitud antirrepublicana”.

“Todos los gobiernos, desde la democracia hasta acá, han abierto las puertas de este recinto. No podemos seguir cobrando ingentes sumas de dinero mientras no hacemos un carajo, porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta. Esto que están haciendo ustedes hoy, que vienen haciendo desde hace tiempo, que es no permitir que el Congreso funcione, ¿no les da un poco de vergüenza? A mí sí me da vergüenza, nunca me pasó, porque venía acá y trabajaba.”, aseveró la diputada massista ante la ovación de buena parte de la oposición.

“No podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir cobrando lo que cobramos. El país está en crisis, nuestros maestros, nuestros obreros, nuestros comerciantes, no se merecen que este Congreso tenga el presupuesto que tiene. Damos vergüenza a pesar de las sonrisas socarrona de los que creen que la política se maneja por las redes diciendo estupideces. Dan vergüenza. Porque los que se llevaron la llave a Balcarce 50 son ustedes”, cerró.

Tras sus palabras, Monzó garantizó la continuidad de la sesión y Camaño le agradeció por no "defraudarla".