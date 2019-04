El arco político se vió conmovido por una frase que dijo la diputada nacional Lilita Carrió en una reunión que tuvo en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, al manifestar en parte del discurso: "Gracias a dios, murió De la Sota" sin mostrar arrepentimiento por lo dicho.

A pesar de que tiempo más tarde, la funcionaria publicó en su cuenta de la red social Twitter "las palabras (sic) sólo puede ser entendida desde lo espiritual y en el contexto en que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador De la Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras", el mal ya estaba hecho y caló hondo en la familia del gobernador fallecido meses atrás en un accidente automovilístico.

Tras los dichos de Carrió, una de las hijas del ex gobernador, Candelaria De la Sota habló telefónicamente con Crónica HD y dio su parecer sobre la terrible frase: "tengo una profunda tristeza un dolor muy grande, no sólo porque remueve todo un dolor ya existente sino como argentina. Estoy desilusionada de una dirigente que lo único que hace es meterse en el lodo, lastimar, meter el dedo en la llaga, decir cosas de alguien que no se puede defender, que nunca le faltó el respeto, de hecho, varias veces lo acompañé a programas de televisión y siempre la saludó a pesar de sus diferencias. Lo que dijo es doloroso, triste y de una irresponsabilidad enorme, no sólo a la familia de De la Sota sino apara cualquier persona".

Consultada sobre si recibió algún llamado del gobierno, la periodista agregó que "no de nadie, ni del presidente ni de Carrió, sólo vi un tweet en el que intenta decir que se equivocó, pera nada concreto. No dice que se equivocó o que estuvo mal, y cualquiera puede equivocarse, pero ella no dijo nada. No entiende la frase que dice por la espiritualidad por agradecer las muerte de alguien, no todo vale y con estos comentarios crueles no se puede romper barreras".

Respecto a si la familia tomará una acción legal, Candelaria sostuvo que "voy a evaluar denunciarla porque esto es grave. Ahora estoy en shock pero pro suerte hay muchos colegas que se solidarizaron conmigo de distintos medios. Todos se pusieron a disposición y confirma que uno no está equivocado. Sería bueno que me pida disculpas a mi y todos los cordobeses y evalúe sus palabras".