Antonia Macri, la hija de 5 años del presidente Mauricio Macri, fue blanco de una amenaza de muerte en las redes sociales esta mañana.

Un usuario registrado como "Caro Krúpskaya" advirtió al jefe de Estado que sabe la rutina de la pequeña y que no la saque de su casa.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", dice el mensaje que subió el usuario junto a la foto intimidatoria de un fusil.