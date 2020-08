En su cuenta personal de Twitter, Guadalupe Quintela escribió “La tercera fue la vencida... me hice el test y dio positivo después de unos días que creía que era solamente una alergia por suerte tengo síntomas leves (olfato- gusto), pero estoy bien y se podría decir tranquila porque a mi papá no lo veo hace un mes y medio".

Agregó “mi hijo con su papá hace varios días, a vos qué lo lees, cuídate, cuídalos y quédate en casa si podés a mí me toco leve, a vos también pero a otro no sabemos. No podía fallar.... cuídense”.