Fueron 27 horas de angustia y de misterio lo que generó la desaparición de Julieta Sánchez, una adolescente de 15 años cuyo rastro se había perdido después del robo de 23 mil dólares en su casa del barrio Rincón de Emilio, en la ciudad de Neuquén. Las entradas de la vivienda no fueron forzadas y faltaban artículos personales de la joven. Si bien los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, todo hacía suponer que la chica había escapado.

Y efectivamente fue así. Julieta fue hallada sana y salva en cercanías de la localidad de Mariano Moreno, en el centro de la provincia. Estaba junto a Enzo Benigni, un joven de 18 años con quien había mantenido una relación tiempo atrás. El caso tuvo una gran repercusión en la provincia y movió a todas las fuerzas del Estado para la búsqueda. Estiman que para encontrarlos, las autoridades destinaron unos dos millones de pesos.

Ante el efecto generado en la sociedad neuquina, el novio de Julieta tuvo que salir a dar una explicación de por qué habían escapado. Fue así que a través de Facebook, Enzo publicó una carta en la que dijo que todo se trató de "una fuga por amor". Según expuso, la relación era mal vista por los padres de la chica de 15 años, quienes se opusieron desde siempre a que estuvieran juntos. El par de adolescente se había conocido durante los años que Julieta vivió en la ciudad de Cutral Có y a pesar de que la joven se mudó a la capital mantuvieron contacto.

En la carta, Enzo contó incluso que se vieron a escondidas durante el año pasado pero el contacto se hizo más complicado. Fue entonces que como no se veían desde el 27 de diciembre último, pensaron en fugarse juntos. "Qué significado le daría: 'Fuga por amor' No sé… Antes de aclarar unas cosas quiero pedir disculpas a las autoridades que pasaron la noche sin dormir para rastrearla a ella , como inteligencia , seguridad personal, policía del Neuquén, etc", fueron las palabras con las que comenzó la misiva el novio.

"Esto fue así … nuestra relación es complicada, salimos un año, del 2015 al 2016, fue la mejor relación que tuve, vivimos muchas cosas, y cuando terminamos seguimos en contacto; pasaron unos meses, quisimos volver pero su madre no la dejó, tuvimos que vernos a escondidas una y mil veces sin que nadie se enterara y por supuesto más de una vez nos vieron, le avisaron a la madre y era cada vez más complicado verse así sean 15 seg… Qué más feo que te prohíban estar con quien más querés estar, pasamos más de una vez meses sin contactarnos pero cuando ella me necesitaba yo ahí estaba", prosiguió el joven.

"Cuando llegué estaba lista, cómo no seguir la locura de la persona que amás", dijo el muchacho, cuya situación judicial aún no está clara mientras avanzan la investigación. "Me atrevo a decir que sonrió cada segundo que pasó a mi lado, fue la aventura más linda así haya terminado en una celda durmiendo toda la noche en un colchón en el piso, con olor a pis y tal vez pueda llegar a ir preso cuatro años", agregó. Después de dar su explicación, borró el posteo en Facebook.

Los miles de dólares gastados en menos de 24 horas y el arma

Los jóvenes escaparon con algunas pertenencias y un total de 23 mil dólares. Una cantidad de dinero suficiente como para vivir cómodamente al menos un año. Sin embargo, en su corta aventura Julieta gastó más del 50% en menos de un día.

De acuerdo con el diario La Mañana de Neuquén, la adolescente gastó unos 13 mil dólares, compró un auto y mercadería. Durante la requisa al vehículo que utilizaron secuestraron unos 10 mil dólares, tres botellas de alcohol y una pistola de aire comprimido. En detalle, se supo que adquirieron un Fiat Siena en Cutral Có, gastaron plata en el casino de Plaza Huincul y adquirieron mercadería para subsistir en el camping de Mariano Moreno.

Por lo pronto, Sánchez será sometida a exámenes psiquiátricos y está nuevamente con sus padres. El abogado de la familia, Gustavo Lucero, analiza qué hacer con el robo del dinero. El caso podría quedar ahí si Julieta se lo llevó por decisión propia, pero se complicaría si hubiera sido influenciada o instigada por Enzo. Para eso es importante la entrevista psicológica que le hagan.