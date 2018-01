La puja salarial. Daer también fijó posición frente a las próximas paritarias. En ese sentido, se manifestó a favor de reeditar la cláusula gatillo introducida en las negociaciones 2017.

La reforma laboral, vista por el Gobierno como la herramienta clave para generar empleo, y que se encuentra empantanada en el Congreso por falta de apoyo del peronismo y los sindicatos, podría retomar vuelo a partir de la posibilidad de fraccionar el plan en varias leyes que se está analizando y que ya cosechó un guiño de la CGT.



Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la central obrera, respaldó ayer la posibilidad de que el gobierno impulse el tratamiento de la reforma laboral en varias leyes separadas, en lugar de debatir una única norma en el Congreso, y señaló que esa hipotética división puede ser "una buena medida que se debería haber tomado de entrada".



La CGT ya había dado su aval a la reforma laboral el año pasado pero de a poco se fue distanciando del proyecto a partir de la polémica que levantó la sanción de la reforma previsional. Ahora parece dispuesta a abrirle nuevamente la puerta para negociar con el Gobierno.



"Me parece bien, va a poder desagregar más los contenidos y debatirlos más profundamente. Me parece una buena medida que creo que se debería haber tomado de entrada", opinó Daer al ser consultado sobre el tema en una entrevista que concedió a radio Continental.



El líder del gremio de la Sanidad se refirió, así, a la posibilidad de que la reforma laboral, que finalmente no avanzó hacia su tratamiento parlamentario por el momento, se subdivida, algo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, deslizó en una entrevista con radio Mitre.



"Fruto del consenso con la CGT, había varias iniciativas que se empaquetaron en una sola ley, pero para nosotros no es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", dijo Peña, y añadió: "Va a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá si es mejor que sean varias leyes separadas o una ley conjunta".



Daer opinó que la chance de tratar leyes de reforma laboral por separado "es una buena iniciativa". Recordó que la central obrera venía "tratando tres temas de los cuatro que toma el paquete (de reforma laboral) que se propuso: el blanqueo laboral, la formación profesional y la agencia de tecnología médica".



Al dividir el proyecto en varias leyes, el Gobierno busca alcanzar pequeños triunfos.



El plan que puso en marcha la Casa Rosada -que ideó y está ejecutando Marcos Peña-, tiene por objetivo subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión. Así, la primera norma que el presidente Mauricio Macri enviaría al Congreso incluirá el blanqueo de trabajadores informales, los esquemas de capacitación laboral o beneficios como extender licencias por paternidad.



Consultado sobre las discusiones que se vienen en las paritarias, para las que el Gobierno ya blanqueó su intención de que estén en el 15 por ciento de aumento, Daer planteó la necesidad de reeditar la cláusula gatillo que se utilizó en varias negociaciones salariales 2017. "Queremos que al gobierno le vaya bien y que baje la inflación. Habrá que ver enero, febrero, marzo, para ver cuál es el porcentaje que uno puede olfatear que puede tener el incremento del costo de vida a lo largo del año. Y después, para tener garantías de que ninguno va a perder, creo que hay que volver a tener en el articulado la cláusula gatillo", consideró el triunviro de la CGT.