La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley (foto), destacó ayer que en el Presupuesto nacional de este año, la inversión para atender la cuestión social representa el 76 por ciento del total, y aseguró que "eso no va a cambiar de cara al 2019", a la vez que sostuvo que el proyecto del oficialismo para urbanizar 4.228 barrios populares en todo el país viene a saldar una "deuda histórica".



"El Presupuesto de 2018 en inversión social es del 76 por ciento y eso no va a cambiar de cara al 2019", afirmó la funcionaria al exponer ayer, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, detalles del proyecto de urbanización de barrios populares impulsado por el oficialismo. Allí, en uno de los contrapuntos que se generó con legisladores opositores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, la ministra de Desarrollo Social enfatizó que el Gobierno nacional "tiene una fuerte vocación política no sólo por el 76 por ciento de inversión social sino porque éste es un proyecto nuestro que no empezó con un proyecto sino con vocación de diálogo". De esta forma, se refirió a la iniciativa cuyos detalles brindó ayer ante comisiones.



Télam