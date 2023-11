En el último eje del primer bloque, Javier Milei fue quien tomó la palabra y desmintió la idea de que fuera a privatizar la salud y la educación pública.

“Argentina es un país federal y no es una decisión del Gobierno nacional si deja de serlo. La salud y la educación son fundamental, por eso pondremos al Ministerio de Capital Humano”, explicó.

Luego fue el turno de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria: “Vamos a destinar 8 puntos del PBI para inversión educativa”. Remarcó las propuestas para abrir universidades, la mejora de los programas y defendió al Incucai.

Milei cruzó: “Me resultan interesantes las propuestas de Massa, pero su signo político lleva 16 años en el poder y no sé por qué no lo hicieron. Tu gobierno dejó a 2 de cada 3 de los chicos en situación de pobreza. Primero hay que resolver la pobreza, porque si no comen no pueden pensar”.

“¿Vas a arancelar las universidades?”, preguntó Massa y, ante la evasiva del libertario, dijo: “La gente tiene que saber que este hombre va a arancelar las universidades”.

“No sé qué cálculo hicieron, pero no dan eso. ¿Son los mismos que te hicieron los números de las tarifas en los carteles del tren y del colectivo o te está fallando la matemática? Tenés que ser claro. ¿Vas a robar la plata de gente?”, señaló Javier Milei.

Fue entonces que Massa cruzó: “No podes caer en la chicana berreta que te pegaron tus nuevos socios que te abandonaron hoy. No vine a discutir del pasado, es vos o yo”.

“Te negaste a hacer el psicotécnico”, le dijo Massa a Milei y este le respondió: “Y vos que siempre trabajaste en el gobierno nunca te lo hicieron”. Allí, el candidato de UxP repitió insistentemente sobre su paso por el Banco Central en una pasantía.