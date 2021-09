La jueza federal María Servini de Cubría habló sobre las imágenes que circularon de la urna con la faja rota en la que votó Alberto Fernández en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y dijo que la situación “está bajo observación”.

“Tengo levantada un acta con el presidente de mesa. Dijeron que estaba abierta la urna, pero el acta dice que estaba cerrada”, expresó Servini en diálogo con Radio Mitre.

Según explica la Cámara Nacional Electoral (CNE) hay fajas que son “de tránsito” que necesitan romperse para retirar la documentación que trae la urna, mientras que las que no pueden estar rotas son las más anchas y definitivas que, en general, se colocan por encima y no debe estar rota.

A qué hora cierran las urnas en CABA

Ante las largas filas y demoras que se registran en varios centros de votación por los protocolos debido a la pandemia de covid-19, la jueza dijo que analiza extender el horario de cierre a las 19. “Después de las 18, a los votantes que estén esperando en la fila fuera de la escuela, se les dará un número para poder votar pese a haber pasado el horario”, afirmó.

Asimismo, Servini habló sobre la posibilidad de que estas PASO sean sus últimas elecciones como jueza electoral, pero descartó todo tipo de rumores. “Yo no he hablado de mi retiro. El día en el que no esté en condiciones de trabajar, no voy a trabajar”, aseguró.