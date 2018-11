En las próximas horas la jueza Marta Yáñez viajará a Buenos Aires desde Caleta Olivia para comenzar a analizar las imágenes. Anticipó que la investigación será una tarea que demandará tiempo, por lo que pidió "paciencia".

La esperanza de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan sobre un eventual rescate del submarino de su tumba en el fondo del mar, comenzó a diluirse un poco más ayer. A la negativa inicial del Gobierno porque "no debe haber en el mundo una tecnología para traer de 900 metros de profundidad a una mole de 2.300 toneladas de peso", se sumó la decisión de la jueza que investiga el caso de realizar las pericias a distancia.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, adelantó ayer que aspira a realizar una pericia del accidente sin el submarino presente, es decir, hundido a 907 metros y a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. De esta forma confirmó que no pedirá que refloten al submarino, pero además, dejó en forma exclusiva en manos del Gobierno la decisión final de rescatar o no del fondo del mar al ARA San Juan "por una cuestión de sentimientos de los familiares".

Para avanzar en la investigación, la jueza contará con elementos claves aportados por la empresa Ocean Infinity que accedió a su pedido de sacar fotos y tomar en video la imágenes del naufragio para tener un registro pormenorizado de todo. En total son 67 mil fotos y videos que Yáñez y los peritos tendrán para desentrañar lo que pasó con el ARA San Juan aquel fatídico 15 de noviembre de 2017.

En un radio de 80 por 100 metros a la redonda, el Seabed Constructor, el buque que encontró al ARA San Juan, a través de los minisubmarinos que lleva a bordo, hizo un mapeo fotográfico y en video que ahora deberá ser reconstruido en tierra por expertos. "El objetivo es reproducir en imágenes el escenario más fiel posible de cómo quedó el ARA San Juan en el fondo del mar. Es un rompecabezas", explicó Yáñez.

En este sentido, precisó que con este material se intentará armar "una suerte de maqueta que permita dar paso a las pericias" correspondientes para tratar de descubrir el origen del siniestro.

"Las tres fotos que se difundieron ayer, por sí solas no sirven. Pero antes de irse, la empresa Ocean Infinity procedió a fotografiar, por pedido mío, toda la escena. Vamos a contar con todas las condiciones físicas en que quedó la nave", detalló.

La empresa norteamericana enviará todo ese material "a través de la Armada (Argentina) a Buenos Aires desde Ciudad del Cabo", a donde llegará en los próximos días el buque Seabed Constructor para ser sometido a tares de mantenimiento tras haber terminado con la búsqueda del submarino desaparecido.

La jueza aclaró que "si con lo que logremos reconstruir con las imágenes y los videos se llega a entender que se necesita la reflotación de la nave, habría que hacer un estudio para corroborar si eso es factible tanto económica como técnicamente".

Yáñez advirtió que "habría que hacer un exhaustivo estudio de factibilidad" en caso de resolverse reflotar la embarcación, para lo cual se debería contar "con instrumental absolutamente idóneo que no produzca daños en el material encontrado", ya que corre el riesgo de dañarse la prueba. Tampoco quiere poner en riesgo otras vidas en un operativo que hoy no tiene antecedentes. La magistrada reiteró que esta operación sería "muy difícil y muy costosa", por lo que señaló que primero se analizarán las "67 mil fotografías y registros fílmicos" con la esperanza de poder establecer así la razón del naufragio".



La hipótesis: un fallo mal reparado

En lo investigado hasta ahora hay indicios que llevan a la jueza a sospechar que una falla mal reparada pudo haber causado el colapso del submarino. Es porque en julio de 2017 hubo un incidente similar. Marta Yáñez deslizó que ya hay algunos indicios de por qué pasó lo que pasó, con el fantasma de una posible negligencia sobrevolando la causa. Casi 80 testigos dieron su testimonio en la causa, que ya tiene 15 cuerpos y 44 cajas con documentación. De esas declaraciones de extripulantes del San Juan y autoridades de la Armada, Yáñez ya cuenta con una idea de lo que le pudo haber ocurrido el 15 de noviembre de 2017. "En julio de 2017, cuatro meses antes del último viaje, el submarino había tenido un incidente similar con la válvula que abre y cierra el snorkel. Hay que determinar qué ocurrió con esa reparación", explicó la jueza.

-¿Cree que en el incendio que se reportó previo a la desaparición del San Juan pudo haberse repetido lo mismo?

-Todos los testimonios que tomé hasta ahora aportaron datos muy valiosos. Y hay mucha documentación. En nuestro análisis está la incidencia que cada avería pudo haber acarreado. En julio, el submarino había sufrido el mismo ingreso de agua, en el sector de barra de baterías de proa número 3.



-¿Existe la sospecha de que esa reparación no se hizo bien?



-Si se resolvió bien o no todavía no lo sabemos. Sabemos que el mecanismo del incidente fue similar y ocurrió un nuevo ingreso de agua.

**Sirenas de homenaje

Con el sonar de sirenas, banderas a media asta y minutos de silencio las Fuerzas Federales de Seguridad rendirán homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan durante los tres días de duelo nacional decretados el sábado por el presidente Mauricio Macri, tras haberse identificado los restos del submarino.