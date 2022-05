Mientras Chano Moreno Charpentier sigue internado, Marina, su madre, expuso ante el Senado sobre las adicciones. En particular, formó parte de la segunda jornada de reflexión y debate sobre esta problemática, donde habló del estado de salud del ex cantante Tan Biónica y llamó a modificar la Ley Nacional de Salud Mental.

Al comenzar su exposición, actualizó a los presentes sobre la actualidad del músico, aunque tuvo que parar en el medio debido a la emoción que la causaba el tema. “Está internado, no lo veo desde hace seis días. (…) Creo que es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí y aquiete su dolor y su cabeza, que no es distinta, es una más”, comenzó.

Recordemos que hace unos días “Chano” fue internado de urgencia en el sanatorio Otamendi, para luego ser trasladado a una institución psiquiátrica.

A 11 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, Marina habló ante legisladores y especialistas. Sin embargo, lejos de celebrar la norma, aseguró que su artículo 20, el cual sostiene que "la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios" necesita modificarse.

"Solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediante situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros", añade el mencionado artículo.

En cuanto a esto, Charpentier expresó que "yo no sé qué van a hacer con esta ley pero el artículo 20 hay que cambiarlo. Y una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él".

"El supuesto equipo interdisciplinario -mencionado en la ley- lo tiene -el cantante- porque lo paga pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que tienen esa posibilidad", agregó.

Acto seguido, aseguró que no todas las madres con hijos adictos tienen los recursos para afrontar la internación. “Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres", señaló.

"Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo. Mi hijo consume solamente marihuana, el THS altera el funcionamiento del cerebro, hay ruido neuronal, genera alucinaciones, pánico", finalizó.