Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último, manifestó estar "conforme y tranquila" tras la reunión que mantuvo ayer en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández, a quien dijo haber sentido "muy sincero" en cuanto a su apoyo para hacer justicia.

La familia del joven sospecha que se trató de una desaparición forzada en la cual participaron efectivos de la policía bonaerense.

"Lo miré a los ojos, me ha dejado conforme, tranquila", lo que "no quiere decir que no vaya a seguir buscando" una respuesta para lo que le sucedió a Facundo Astudillo Castro, explicó su madre durante una videoconferencia con la prensa.

Cristina Castro sostuvo que "el Presidente no va a encubrir ni tapar a nadie". Castro también se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo que le gustaría "encontrarse con él". "Yo no creo en las personas si no las miro a la cara. Me gustaría hablar con él", dijo, y lamentó que tenga entre sus colaboradores a Sergio Berni, titular de la cartera de Seguridad.

Le sugirió al gobernador "abrir un poquito más los ojos" respecto a su ministro. Castro lamentó también cómo Berni la "está tratando" a ella y "a cientos de argentinos cuyos hijos ingresaron en una comisaría y luego han aparecido "suicidados"". "No le tengo miedo, en vez de hacer un show debería sentarse cinco minutos y ponerse a trabajar", indicó.