En el marco del quinto día del juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, sus papás se detuvieron a dialogar con la prensa antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores y en un emotivo relato señalaron como vivieron los testimonios de la primera semana del juicio.

"Ayer fue un día importante. Estamos avanzando bien y cada día se está más cerca de justicia. Seguimos fuertes para continuar viniendo y participar", señaló Graciela Sosa.

Acerca del abrazo de ambos con el testigo Bidonde, la mujer expresó: "Era inevitable el abrazo. Me emocioné mucho cuando Tomas se acercó y me pidió perdón. No hay nada que perdonar, solo agradecer por venir y dar su testimonio".

"Con Virginia sentí algo especial cuando la abracé y le agradecí por haber querido salvar a Fernando. Todos los testimonios que uno escucha son impresionantes, por eso estoy muy agradecida que ayuden en la causa", manifestó Graciela.

Desde un comienzo muchos les consultan cómo hacen para seguir juntando fuerzas. Los papás de Fernando señalaron que no es fácil pero que el apoyo de todos los ayuda. "Es muy fuerte. Cuando llegué a casa sentí que me odiaba. No quería que Silvino me hablara, solo estaba acostada. En un momento me puse a rezar y llorar para sacar todo lo que siento, después me calmo y me levanto de vuelta", expresó.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, también señaló que Graciela y Silvino están fuertes pero que cada vez que se repiten las imágenes en el juicio el dolor se acrecienta: "Miro las imágenes y tengo la necesidad de protegerlo".

"Ayer que estuvieron sin barbijos quise mirarlos, pero me cuesta. Nunca me importó ni siquiera sus nombres. Como madre siento que no les importa, están en su mundo. Los miras y es imposible comprender que chicos de la edad de Fer hayan hecho esto, deberían estar con sus familias", sostuvo Graciela.

Además, al ser consultados sobre la posibilidad de que los acusados rompan con el "pacto de silencio", manifestaron: "Esperamos que no se nos acerquen. Espero que no lo hagan porque a esta altura no espero ni quiero nada de ellos".