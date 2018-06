Dos docentes y la vicedirectora de la Escuela Alejandro Gauffin del Barrio San Remo, Salta, fueron denunciadas ante el Inadi por discriminar a una niña y no respetar su identidad de género.

Desde el Ministerio de Educación reconocieron lo sucedido, aunque señalaron que una de las denunciadas justificó que “fue un lapsus”. Se inició un sumario administrativo para investigar el hecho, y “en caso que correspondiera”, sancionar a las docentes.

La nena cambió su DNI e identidad de género en abril. “Me pedían un documento para que me llamaran por mi nombre, y ..¿aún así no me respetan?”, le cuestionó la niña a la vicedirectora cuando su mamá la acompañó a la escuela para denunciar los malos tratos que recibe desde el año pasado. Allí, la nena de 10 años contó que las maestras de Ciencias y Lengua la llamaban por su anterior nombre de varón o le decían ...“papito”. Al escuchar el relato, la vicedirectora se dirigió a Graciela, la mamá, y lanzó: “Sí, pero las chicas me comentaron ayer que su niñito...”.

La transición que comenzó Tatiana el año pasado, desde un inicio tuvo, poco acompañamiento escolar. “Me mandaban notas porque los varones no usan aritos, o el pelo largo y así me la pasé desde el año pasado firmando notas por todo”, afirmó Graciela.

Según contó, la directora argumentó que era cuestión de “acostumbrarse”, pero para la madre ya pasó tiempo suficiente. “Están con ella cinco días de los siete de la semanas”, advirtió.