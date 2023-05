La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, afirmó hoy que hay "herramientas y una política activa permanente" para que los salarios de los trabajadores no queden retrasados por la inflación y llamó a "seguir trabajando" para alcanzar una sociedad que "sea efectivamente más justa".



"La propuesta es seguir trabajando firmemente para alcanzar una sociedad que sea efectivamente más justa. Se alcanza con unidad, con trabajo solidario, con agremiación y decidiendo a favor de la construcción de un proyecto político que este comprometido con los intereses de la justicia social", afirmó Olmos en declaraciones a radio El Destape.



En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la ministra expresó su "solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras".



Además, sostuvo que no solo hay "herramientas, sino una política activa permanente" para enfrentar la alta inflación, ya que en el caso de los trabajadores formales "la paritaria se abre cada vez que el gremio lo solicita y por períodos breves a efectos de que el salario no quede desfasado de este lamentable proceso de alta inflación".



"En los informales, se actualizan los salarios complementarios. Recientemente actualizamos 35% la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo se actualiza trimestralmente, igual que las jubilaciones. El Potenciar Trabajo y Acompañar se actualizan con el Salario Mínimo Vital y Móvil", precisó.



La titular de la cartera de Trabajo expresó que "los informales son los que más sufren" por la inflación, y subrayó que "no podemos permitir que el salario sea ancla o variable de ajuste" y que "no hay ninguna herramienta que no se haya utilizado".



"Tenemos que combatir entre todos la alta inflación. Y en eso esta todo el gobierno nacional con responsabilidad primaria en el ministerio de economía. Hemos tenido grandes restricciones de origen, una pandemia inédita y ahora una sequía que afecta enormemente las reservas del Banco Central como los ingresos del Estado", agregó.



Sin embargo, destacó que a pesar de que hay "un retraso mayor en el sector informal" actualmente se han alcanzado "máximos históricos" de trabajo registrado y "estamos en el mínimo histórico desde 2003 en desocupación".



La ministra aseveró que "el problema del Frente de Todos (FdT) es esencialmente político y esperemos afrontarlo en unidad para lograr la victoria que creo que merece el pueblo argentino para no tener una nueva recaída neoliberal".