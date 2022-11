Después de que su frase generara revuelo político y mediático, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, pidió disculpas por sus palabras y aclaró que no quiso decir que se puede detener la lucha contra la inflación durante un mes para ver el Mundial de Fútbol ya que, aseguró, esa es una opción inexistente.

"Sucede que no existe como opción esa opción: uno es un objetivo a 30 días, siete partidos (por el Mundial); y el otro es una tarea compleja a un plazo mucho más largo; pero eso no significa que habrá pausas en ese trabajo de todo el Gobierno durante el Mundial", aseguró la funcionaria en un comunicado. "Es obvio que no lo dije con la claridad con la que lo pienso", agregó.

La ministra quedó en medio de la polémica cuando, durante una entrevista en un programa televisivo, optó por que la selección gane el Mundial antes que bajar la inflación. "Primero que la Argentina salga campeón", fue la opción elegida por Olmos al hablar el domingo por la noche en un programa televisivo. "Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia; en cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina salga campeón", completó.

Las palabras de Olmos repercutieron en todos los medios y en el ámbito político de manera contundente, con fuertes críticas a la funcionaria por la liviandad con la que se tomó una cuestión sensible como lo es la inflación y su impacto en la sociedad. En marzo, Alberto Fernández había anunciado el inicio de la guerra contra la inflación en Argentina.a