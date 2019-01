Un caballo murió durante el tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María, que se desarrolla hasta el domingo en Córdoba y generó polémica. Si bien la muerte del animal no fue televisada, un espectador grabó el momento de la caída del animal y las imágenes se hicieron virales.

El fallecimiento ocurrió luego de que el caballo se lesionara en el campo de la jineteada en la jornada del martes.Según la organización, se le aplicó la eutanasia horas después del accidente que sufrió.

"La médica veterinaria nos informa que, lamentablemente, no dio resultado el tratamiento médico que se le suministró en estas horas al caballo y que, con consentimiento del propietario, se tomó la decisión de aplicarle la eutanasia", informó un comunicado.

El video tomó estado público mediante la publicación realizada por la asociación "Sin Estribos", quien defiende los derechos de los equinos.

"Hicimos la denuncia de lo ocurrido, nos constituimos en querellantes y ofrecimos pruebas en la fiscalía de Jesús María", contó Andrea Heredia Olazábal, de la ONG Sin Estribos y titular de Derecho Animal de la Universidad Nacional de Córdoba.

En diálogo con Radio Mitre agregó: "Pampero llega al palenque y aparentemente cae de golpe. Una teoría es que se golpeó la cabeza y la otra es que el animal se haya desnucado, algo que es muy frecuente", aseguró.

"Me acerqué cerca de las 23 y me dijeron desde la Fiscalía que hacía una hora se había pedido permiso al dueño para sacrificarlo porque el caballo no daba más", relató la abogada proteccionista. Desde las redes sociales de Sin Estribos convocan a una marcha en repudio para este viernes 18 a las 18 en Jesús María.