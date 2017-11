Luego de que el abogado Jorge Delhon se quitara la vida anoche arrojándose a las vías del Tren Roca, en Lanús, la policía de la provincia halló entre sus pertenencias una nota que decía: "Los amo, no puedo creer". El hombre de 52 años era padre de cuatro hijos. Había sido contratado por la Jefatura de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner en 2012 y cumplía tareas en Fútbol Para Todos.

Ayer, el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco declaró ante una fiscalía de Estados Unidos durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Nueva York. En su declaración, dijo que Delhon y el ex coordinador del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre agosto de 2009 y diciembre del año pasado, Pablo Paladino, habían recibido sobornos por US$ 4 millones de dólares.