Una señal. Los gobernadores salieron satisfechos con el resultado del encuentro con Macri, mientras se preparan a mantener reuniones con sus equipos técnicos para analizar las propuestas, previo a la reunión del jueves próximo.

El Gobierno nacional presentó ayer una propuesta a los gobernadores que puede abrir una negociación para destrabar el conflicto por el Fondo del Conurbano que permitirá dotar de más recursos a la provincia de Buenos Aires sin afectar las cuentas públicas de las provincias. Y si finalmente, se logra plasmar el acuerdo en una ley, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, está "dispuesta a retirar su reclamo de la Corte Suprema de Justicia".



Para la cartera de Hacienda, a partir de esta propuesta "todas las provincias conservaran la misma cantidad de recursos que tienen al día de hoy, pero Buenos Aires sumará un extra de 20.000 millones de pesos anuales".



En la reunión que mantuvo el presidente Mauricio Macri con los gobernadores -sólo faltaron Alberto Rodríguez Saá (San Luis) porque está de vacaciones y Alicia Kirchner (Santa Cruz), se propuso a las provincias coparticipar la totalidad de lo que se recaude del Impuesto a las Ganancias. Así, aumentará el dinero que recibe la provincia de Buenos Aires para compensar su pedido de actualizar el Fondo del Conurbano, mientras que los ingresos que el fisco percibe por el Impuesto al Cheque irán a financiar a la Anses.



Otra iniciativa de la Nación es comprometer a las provincias a mantener a raya el déficit fiscal, una medida en la que se destaca San Juan. La provincia lleva años cerrando sus cuentas sin déficit y ha mantenido la misma planta de trabajadores en el Estado.



Sobre el plan para destrabar el conflicto por el Fondo del Conurbano, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo que la idea es "cubrir de manera gradual el reclamo de la provincia de Buenos Aires" y que sería la Nación la que "mayoritariamente" se haría cargo del financiamiento.



La propuesta "no afectará las cuentas públicas provinciales" ya que será la Nación la que se haga cargo del financiamiento, de "manera gradual", dijo Frigerio. Sin embargo, no precisó los montos que percibiría Buenos Aires el próximo año.



La propuesta contempla la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establece que el 36% de la recaudación por este concepto no forma parte de la masa coparticipable con las provincias, mientras que 650 millones de pesos van a las arcas del distrito bonaerense en concepto del Fondo del Conurbano y un 10% se reparte por coeficiente de coparticipación a las restantes provincias.



Del total ingresado por Ganancias, otro 4% se destina a provincias con necesidades básicas insatisfechas, entre ellas Salta, Misiones y Corrientes; otro 20% para financiar a la Anses y un 2% restante al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



Según los números que maneja el Ministerio de Hacienda, a partir de la derogación del articulo 104, todas estas asignaciones especificas se sumarán a la masa coparticipable que de esta forma aumentaría en 230.000 millones de pesos anuales.



La mejora que esto representaría para los ingresos de la provincia de Buenos Aires busca responder el reclamo presentado por la administración de María Eugenia Vidal ante la Corte Suprema de Justicia para que se actualice ese monto de 650 millones de pesos que recibe el distrito por este concepto, una cifra que está congelada desde el año 1996.



En base a esta iniciativa, la perdida del 20% que sufrirá el Anses por el recorte en Ganancias será compensada con la asignación del 100 por ciento de la recaudación proveniente del gravamen a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, que en la actualidad se destina en una proporción de 70% para solventar al organismo previsional.



Según las mismas fuentes, el gobierno nacional buscará además compensar a las provincias por el monto que pudieran haber perdido producto de la derogación del artículo 104 de Ganancias y del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.



El Gobierno y las provincias acordaron hacer un cuarto intermedio de una semana para evaluar la propuesta para pulir las diferencias y volver a sentarse a la mesa para discutir los diversos puntos del acuerdo.



El presidente Mauricio Macri presentó así formalmente a los gobernadores la propuesta de "consenso fiscal" que incluye la reforma tributaria, la sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, el desistimiento de los juicios contra el Estado y la solución al diferendo por el Fondo del Conurbano Bonaerense.







Qué dijeron los gobernadores



El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó el hecho de haber "sido escuchados" por el Gobierno nacional y expresó su satisfacción por la decisión de que "se compense a Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, pero que sea con recursos de Nación y no de las propias provincias".



El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, destacó "la disposición del gobierno nacional frente a algunos planteos de las provincias productoras, particularmente en el caso del vino, el bioetanol y los impuestos internos en electrónica", y dijo que "hay una recepción favorable del gobierno". El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, calificó a la reunión como "un paso adelante" para llegar a una solución acorde a los intereses comunes de las provincias para "garantizar la gobernabilidad".



Fondo de la polémica



El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano nació en 1992 y se financia con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Se creó para equilibrar lo que recibía la provincia de Buenos Aires en coparticipación, el monto que Nación le gira a las provincias sobre lo recaudado por distintos impuestos.