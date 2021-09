El candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Gollan, consideró este jueves que “con un poco más de platita en el bolsillo” hubiese sido diferente el impacto de las fotos y videos del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez en Olivos. Lo hizo al mencionar una conversación que mantuvo en la calle con un grupo de vecinos, en relación a la derrota electoral en las PASO del pasado 12 de septiembre.

El comentario del ex ministro de Salud bonaerense produjo una dura respuesta de dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes a través de las redes sociales repudiaron en bloque la interpretación del oficialismo sobre los alcances del revés electoral en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El neurocientífico Facundo Manes, de la lista interna “Dar el PASO” por Juntos, cuestionó desde su cuenta personal de Twitter: “Habría que preguntarle a los familiares de los casi 55.000 muertos en la provincia de Buenos Aires si su dolor se solucionaba con ‘un poco más de platita’”.

El titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, agregó: “No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias. Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente”.

Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, manifestó: “Siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”.

Otro mendocino que se expresó fue el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien calificó de “despreciables” las declaraciones de Gollan. “El Frente de Todos sigue menospreciando a la gente. Al kirchnerismo, ya sabemos, solo le importa la plata. A los argentinos nos importa que nuestro país salga adelante”.

Es el presidente del bloque Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, consideró que “el doctor Gollan cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte. Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

Desde ese mismo espacio político, la diputada provincial Maricel Etchecoin afirmó que “la dignidad de los argentinos no se compra ‘con un poco de platita’. La dignidad de nuestro pueblo se logra con progreso, trabajo y mucho de lo que a este gobierno le falta, que es ética. No nos subestimen”. Dijo, en la misma sintonía, el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro: “A los “mercaderes”: no todo se compra o se vende, y mucho menos la dignidad de un pueblo”.

El titular del bloque del PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, recordó que “miles de argentinos vieron morir a sus familiares sin siquiera poder despedirlos. Mientras tanto, en Olivos hacían fiestas y vacunaban a sus amigos. Hay que estar muy alejado de la realidad para creer que el enojo es por la “platita”.

“El cinismo del Gobierno no tiene límites. Decir que la dignidad se compra con dinero habla más de Gollan que de los argentinos. El dolor de perder a un ser querido, mientras en Olivos todo estaba permitido no se compra”, criticó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Victoria Morales Gorleri, legisladora porteña del PRO, le sugirió a Gollan a que “pruebe con caminar esos barrios” que mencionó en sus declaraciones. “En una de esas te sorprendés y ves que ahí están todos los valores que se olvidaron cuando recibieron la llave de la Rosada”, dijo.

En tanto, Gisela Scaglia, legisladora nacional de Santa Fe, también se pronunció: “Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto, dice Gollan y subestima a los argentinos. Nos encerraron y quitaron la posibilidad de trabajar mientras estaban de fiesta. La inmoralidad no se resuelve con dinero”.

“Solo los miserables tienen precio, Daniel Gollan. No somos todos iguales. La gente votó a favor del trabajo, la seguridad, la educación, la producción. “La platita” de la que usted habla no puede comprar dignidad. Los argentinos somos dignos. No se confunda”, sostuvo a su turno el ex ministro de Educación y candidato a diputado nacional, Alejandro Finocchiaro.

Otro de los dirigentes opositores que no dudó en pronunciarse de manera airada contra el kirchnerismo es el diputado nacional Fernando Iglesias. “Esto es lo que realmente piensan los populistas del pueblo mientras le cantan loas y les soban hasta el orgullo”, fustigó. Y Aldana Ahumada, senadora provincial, completó: “Una vez más el kirchnerismo subestima a la gente, no hay dinero que pueda pagar las vidas que se podrían haber salvado con las vacunas que se robó el oficialismo. De estos privilegios estamos hartos todos los argentinos, y se demostró en las urnas”.

La fuerte reacción del conjunto de dirigentes opositores se desencadenó casi de inmediato a los dichos del ex ministro de Axel Kicillof, quien interpretó en declaraciones a radio Con Vos que la única causal contundente de la derrota en las PASO fue la economía y minimizó el impacto negativo que pudo haber tenido el escándalo del “vacunatorio VIP” y las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.

“Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, evaluó el candidato del Frente de Todos durante el reportaje.

“La gente reclamaba salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse. Del tema del cuidado no hubo un reclamo masivo; tampoco hubo una diferencia grande con jurisdicciones que tomaron otras decisiones. Lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene”, dijo el ex ministro de Salud bonaerense en su análisis.