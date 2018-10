La oposición se abroqueló este martes para dejar sin quórum la reunión constitutiva de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, una maniobra que impidió que Elisa Carrió asumiera la presidencia. Ni el Frente Renovador ni el bloque Justicialista ni el Frente para la Victoria-PJ aportaron legisladores, y la líder de la Coalición Cívica denunció “proscripción”.





En la breve reunión, desarrollada en el Salón de las Provincias, hubo solo ocho presentes sobre 16 integrantes. La comisión se encontraba inactiva desde el año pasado y Cambiemos pretendía que Carrió asumiera en reemplazo de la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, a pesar de que ese cargo le correspondía ahora al Senado.





Según trascendió, el acuerdo entre Cambiemos y el justicialismo -sellado por Federico Pinedo y Migual Pichetto- consistía en que la Bicameral del Ministerio Público siguiera bajo la órbita de Diputados, y que la Bicameral del Código Procesal Penal -que iba a reunirse este miércoles- continuara en manos del Senado, con Rodolfo Urtubey.





Sin embargo, la primera fase de ese acuerdo no pudo ser concretada: desde la oposición dijeron desconocer el arreglo y Carrió no pudo asumir. Igual, montó una improvisada conferencia de prensa donde dijo ser “una figura que genera rechazo a quienes quieren garantizar la impunidad”.





“He peleado por la verdad y la justicia desde que asumí como diputada y muchos que fueron designados como presidentes de comisión hoy están presos, como (Julio) De Vido. Soy una figura que genera rechazo a quienes quieren garantizar la impunidad”, sentenció la legisladora de la Coalición Cívica, flanqueda por todos los representantes de Cambiemos en la comisión y el jefe del bloque de diputados, Mario Negri.





Carrió deslizó que, ante este escenario, estaría dispuesta a dejarle el cargo a Camaño. “No necesito este cargo para hacer nada. Tengo el poder para ser fiscal de la Nación”, dijo, al calificar de “infantil” la actitud de la oposición.





A modo de respuesta, la jefa del bloque massista se descargó por Twitter: “Es caradura la actitud de Cambiemos, que dos meses antes de concluir sesiones ordinarias, con la Procuración ‘intervenida’, impone la persona que denostó la comisión y su trabajo. Esta comisión debió conformarse en marzo. ¡Dejen de hacerse los ‘puros’ mientras aprietan jueces y fiscales!”.





También desde el Frente para la Victoria-PJ apuntaron a la parálisis de la bicameral. “Desde que se fue (Alejandra) Gils Carbó, la comisión está inactiva”, advirtieron a parlamentario.com los diputados Martín Doñate y Vanesa Siley, dos de los que no dieron quórum este martes. “La presidencia le corresponde al Senado. No vamos a permitir este atropello al reglamento y a las instituciones”, aseveraron.





Además de Doñate, Siley y la propia Camaño, faltaron a la reunión los diputados Pablo Kosiner y Josefina González, y los senadores Carlos Caserio, Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Sigrid Kunath y Anabel Fernández Sagasti, todos de la oposición.





“Estamos preocupados porque es una comisión de mucha significación. No queremos pensar que acá hay algún tipo de proscripción o de intento de veto. Si así fuera, lo rechazamos. No hemos permitido nunca este tipo de conductas. Esto no se condice con la democracia, es una actitud antidemocrática”, alertó Negri, quien informó que el martes próximo habrá un nuevo intento para constituir la bicameral.





Cabe recordar que a fines de 2016, fue la propia Carrió quien enterró el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que Cambiemos había acordado con el Frente Renovador -con Camaño a la cabeza- tras forzosas negociaciones, con el fin de limitar a cinco años el mandato del procurador, puesto que entonces ocupaba Gils Carbó.