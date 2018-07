Gendarmes. Efectivos de Gendarmería participando en protestas sociales, que ahora pueden ser asunto de las Fuerzas Armadas.

El anuncio de los cambios en las Fuerzas Armadas (FFAA) despertó críticas desde distintos sectores de la oposición.



"Si quieren reformar las FFAA y derogar las leyes existentes, que vengan a discutirlo al Congreso", expresó Felipe Solá. Para el diputado del Frente Renovador, las Fuerzas Armadas "no están preparadas para hacer seguridad interior". E insistió en que "no es conveniente para la seguridad de un país que ha tenido un partido militar, que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad interior".



Desde el kirchnerismo, el encargado de apuntar las críticas al anuncio del Presidente fue el exministro de Defensa de la expresidenta Cristina Kirchner.



"Involucrar a las FFAA en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello es ilegal. Por lo tanto el debate debe pasar por el Congreso de la Nación", escribió Agustín Rossi.



Vía Twitter, el diputado de Unidad Ciudadana con aspiraciones presidenciales, señaló que desde el retorno de la democracia en 1983 "es una política de Estado en nuestro país separar la Defensa Nacional de la Seguridad Interior". Y que además es "ilegal" involucrar a las fuerzas "en asuntos de narcotráfico".



Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, también apuntó a la decisión de "involucrar a los militares en tareas internas violando la ley de seguridad interior y de defensa".



"Otra vez una política ilegal para dañar nuestra democracia. Obedece a lo que EEUU exige de gobiernos serviles de América latina", tuiteó Adolfo Pérez Esquivel.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron su preocupación por el anuncio y por el hecho de que la decisión no pase por el Congreso de la Nación.



La diputada nacional y referente de Libres del Sur, Victoria Donda, espera "que el decreto no vulnere la ley de seguridad interior ni el acuerdo democrático de que las fuerzas armadas no deben intervenir en esta materia. Si aún así el Gobierno quiere innovar al respecto es fundamental que el debate se dé en el seno del Congreso y no por decreto", dijo.

Apenas 50.000 uniformados



En total las Fuerzas Armadas cuenta con unos 50.000 uniformados. El Ejército cuenta con tres divisiones, 11 brigadas y una fuerza de despliegue rápido. La Armada tiene cinco comandos. La base principal está en Puerto Belgrano. Fuerza Aérea: reúne ocho brigadas y tres bases aéreas, además de la presencia en la Antártida. La Fuerza Aérea posee un avión Aero Commander 500, una nave de origen norteamericano de transporte de 6 plazas. También hay alrededor de ocho aviones Pampa en Mendoza y en Tandil, pero muchos de ellos presentan material obsoleto. Hay seis Pucará en la base aérea de Reconquista.