Juntos por el Cambio rechazó este sábado que el Gobierno de Alberto Fernández haya abandonado las negociaciones comerciales en curso del Mercosur.



El bloque opositor consideró en un comunicado que el actual Ejecutivo dio una "excusa" al decir que salía de esas negociaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur, y de las futuras que pueda abordar el Mercosur, debido a que debe dar respuesta a la pandemia del coronavirus en su país

JUNTOS POR EL CAMBIO rechaza y lamenta la decisión del Gobierno Nacional de apartarse de las negociaciones internacionales del Mercorsur. La pandemia no puede frenar negociaciones de largo plazo fundamentales para el desarrollo de la Argentina.



Nuestro mensaje. �� pic.twitter.com/iQ5syR7dJX — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) April 25, 2020

"La excusa dada de la pandemia no puede frenar negociaciones de largo plazo", indicaron, al tiempo que se refirieron a que la decisión puede tener un efecto adverso en otra negociación, la de la reestructuración de la deuda argentina, porque "Argentina abriendo nuevos mercados ayuda, no entorpece" las conversaciones relativas a la deuda.



Desde Juntos por el Cambio consideraron que es "crucial mantener el despliegue de esfuerzos de coordinación en ámbitos multilaterales, regionales y globales".



"Para salir de esta crisis, la Argentina necesita más, no menos mercados. Para salir de la crisis, la Argentina necesita unir fuerzas con nuestros socios y no abandonarlos", se puede leer en el comunicado, firmado por referentes opositores como Patricia Bullrich y Mario Negri.

Bajo la presidencia de Macri, el país priorizó la apertura hacia mercados externos y junto al Mercosur consiguió cerrar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE), a finales de junio de 2019, tras casi dos décadas de negociación, y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).



LA CANCILLERÍA LO ATRIBUYE A LA PANDEMIA



La Cancillería argentina que dirige Felipe Solá, al comunicar su decisión de abandonar las negociaciones en curso, especificó en un comunicado que el Gobierno sí "seguirá acompañando la marcha" de los acuerdos firmados con UE y EFTA.



Sin embargo, consideraron que "la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha" de las negociaciones con otros estados.



"La Argentina se previene de los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes”, expresaron desde la Cancillería para ir contra las posturas de Brasil, Uruguay y Paraguay, los demás países del bloque sudamericano.



Argentina se encuentra en la actualidad en situación de aislamiento social obligatorio desde el pasado 20 de marzo.



Subrayaron que el cambio de posición "no surge de un capricho sino de una visión sobre el modo de fortalecer las relaciones con las naciones del bloque regional".



DECISIÓN COMUNICADA EN UNA VIDEOCONFERENCIA



"La República Argentina informó que adoptó esta determinación en atención a prioridades de su política económica interna, agravada por la pandemia del COVID-19, e indicó que no será obstáculo para que los demás Estados Partes prosigan con los diversos procesos negociadores", explicó la Cancillería paraguaya, que ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, en una nota el viernes por la noche.



La delegación argentina transmitió esta decisión a sus pares durante la reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo, que se celebró este viernes por videoconferencia.