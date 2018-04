A full. Sergio Ziliotto, Pablo Kosiner y Graciela Camaño, entre otros, dialogan durante la reunión de tres comisiones que debatían proyectos sobre las tarifas.

Autoridades de Cambiemos y de los bloques peronistas definían anoche su estrategia de cara a la sesión especial convocada para hoy a pedido de sectores de la oposición en la Cámara de Diputados, que quiere cambiar el esquema tarifario de servicios públicos definido por el Poder Ejecutivo Nacional.



Las principales espadas del oficialismo en Diputados -Emilio Monzó, Nicolás Massot y el radical Mario Negri-, analizaron desde el mediodía en la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, las alternativas para evitar que las bancadas peronistas puedan conseguir su objetivo de debatir el tema tarifario. De hecho, el bloque justicialista, junto a los massistas, el kirchnerismo, la izquierda y bancadas provinciales aseguraron que tienen el quórum para abrir la sesión que impulsan para hoy a las 11 para discutir unos 26 proyectos que oscilan entre atenuar las tarifas o congelarlas hasta el 2019.



El proyecto opositor del justicialismo y el massismo propone que las tarifas se incrementen de acuerdo a la variación salarial y eliminar el IVA que se cobra en los servicios públicos, mientras que el kirchnerismo quiere retrotraer las tarifas a diciembre del 2017 y congelarlas hasta fines del mandato de Mauricio Macri.



El nuevo intento opositor tendrá lugar a exactamente una semana de que no lograran, por un sólo diputado, alcanzar el piso reglamentario de 129 presencias para poder dar inicio a una sesión, que en ese caso fue una sesión especial que había sido pedida por el bloque del FPV-PJ. De todos modos, tanto en esa oportunidad como ahora, la oposición no lograría aún aglutinar posiciones como para lograr los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de iniciativas que no cuentan con dictamen de comisión. Es que, si bien para hoy está previsto un plenario de comisiones para tratar el tema, lo cierto es que de esa reunión no participa la de Presupuesto, con lo cual, por más que se reúnan los apoyos suficientes en la reunión, lo cierto es que para completar la emisión de un dictamen resulta vital el voto de los integrantes de Presupuesto, conducida por el oficialismo. De hecho, desde las filas de Cambiemos reafirmaron que no convocarán a la Comisión de Presupuesto para que se puedan discutir los aumentos de servicios públicos ni a la de Peticiones, que también debe intervenir en estas cuestiones, porque afirman que el esquema tarifario es una potestad indelegable del gobierno nacional. En ese marco, de la reunión realizada ayer por los presidentes de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Defensa del Consumidor, el justicialista Sergio Ziliotto y la massista Marcela Passo, respectivamente, sólo surgió un predictamen, con lo cual, para lograr su tratamiento en la sesión especial de hoy, en el caso que se reúna el quórum, deberán además alcanzar los dos tercios de los presentes para habilitar su debate. Por lo pronto y para evitar cualquier sorpresa, Cambiemos ya se aseguró la presencia de todos sus diputados para la sesión para bloquear cualquier intento de la oposición de poder conseguir los dos tercios, y espera que en las próximas semanas haya un acuerdo con los gobernadores para que el tema tarifario no se discuta en el Congreso. La necesidad de un acuerdo es porque el oficialismo tiene 30 días -según se dispone en el reglamento en la Cámara- desde que se reclama que se trate un proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.





Las provincias se ponen en sintonía

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que eliminará el impuesto a los ingresos brutos en las facturas de agua y gas, que en la actualidad es de 4%. En tanto, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, destacó que el distrito que gobierna fue el primero en eliminar gravámenes impositivos y precisó que su administración puso en marcha "un plan para que las municipalidades y comunas eliminen las tasas de las facturas". En Mendoza, el ministro de Hacienda y Finanzas adelantó que la provincia no reducirá la carga impositiva a los servicios públicos, al asegurar que el agua no tiene recargos y la electricidad y el gas contienen un gravamen de un 4%.



El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, calificó como "correcto el planteo" del presidente Macri tras "haber vivido una irrealidad con el congelamiento de tarifaria de los últimos diez años". No obstante, aclaró que "en Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como sucede en Buenos Aires". En tanto, el Gobierno de Río Negro informó ayer que "no aplicará ningún gravamen extraordinario o distorsivo sobre los servicios esenciales de gas, energía eléctrica y agua". El mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó que su gobierno analiza "llevar ingresos brutos a cero tanto en luz como en agua", tras el pedido del Presidente. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua decretó ayer una reducción del 5% en la tarifa eléctrica para aquellos usuarios residenciales cuyo consumo mensual no supere los 300 kilovatios, beneficio que llegará a más de 100 mil usuarios, confirmó el mandatario provincial.