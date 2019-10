La foto más esperada. Macri, Cornejo y Suárez cerraron la grieta del frente Juntos para el Cambio. Hubo fuerte arenga de los locales a favor de la reelección del Presidente.

Mauricio Macri llevó ayer a Mendoza la marcha del "Sí se puede", ante una multitud que lo aclamó y lo animó para dar "vuelta la elección", pero lo más importante que se llevó fue el cerrado apoyo a su reelección del gobernador Alfredo Cornejo y de quien será su sucesor al frente del Gobierno provincial, Rodolfo Suárez.



Es que tras el resultado de las PASO del 11 de agosto hubo un marcado distanciamiento de Cornejo, jefe de la UCR, que quedó más que en evidencia en la campaña de la elección a gobernador de Mendoza que Cornejo hizo con su delfín sin mencionar al Presidente. Incluso, no le permitió ser parte del festejo tras el amplio triunfo sobre el kirchnerismo el domingo pasado. La grieta en Juntos por el Cambio en suelo mendocino, al menos en apariencia, parece cerrada.



El primer anfitrión fue Rodolfo Suárez, gobernador electo, quien le agradeció a Mauricio Macri. "Recibamos a Macri con un fuerte Sí se puede. Mendoza ya pudo. Mendoza es el ejemplo de lo que tiene que pasar en Argentina. Nos tenemos que involucrar. Tenemos que ir a buscar al vecino, al amigo. Este es el rumbo que tiene que seguir Argentina", dijo Suárez. "Gracias Mauricio por todo lo que has hecho", aseguró. Y recordó que el Parque O"Higgins donde se realizó el acto, y que se inauguró en abril pasado, "se construyó con fondos del gobierno nacional".



El gobernador Alfredo Cornejo fue aún más enfático y cuestionó fuertemente a la oposición. Pero le dio un fuerte respaldo a Macri. "Pido un voto categórico para Mauricio Macri", dijo. "Gracias a todos los que han venido espontánemente a darle el apoyo al Presidente. Ustedes representan esa Argentina que quiere producir en paz. No puede ser que los delincuentes anden sueltos en la calle y la gente tenga que estar trabajando para alimentar a un montón de vagos que tienen protección política. Quiero pedirles a los mendocinos un voto categórico el 27 de octubre para Mauricio Macri", arengó. "Para los pesimistas, les decimos que sí se puede dar vuelta la elección. Que se puede Mauricio, porque en Mendoza se pudo", aseguró Cornejo.



Tras la presentación de los dos anfitriones, llegó el esperado abrazo Macri-Cornejo y fue el turno del Presidente que arengló a la multitud a ir a votar el 27, cuidar el voto y a dar vuelta la elección. Pero también dejó una definición clave en contra del aborto al pronunciarse enfáticamente "a favor de las dos vidas".



Muchos sanjuaninos autoconvocados viajaron expontáneamente para apoyar al Presidente.

Una multitud incondicional. Como en las marchas anteriores, miles de personas ovacionaron "al Gato".



En su mensaje, Macri dijo que "queremos cuidar la democracia y vivir en paz", "construir y no destruir", y se pronunció "a favor de las dos vidas" al hacer propio el reclamo de uno de los carteles del público que participa de la marcha del "Sí, se puede". ¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? "Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas", expresó el jefe del Estado al sostener su postura en contra del aborto legal y hacer suya la leyenda de uno de los carteles que se levantaban entre el público.



Señaló además que "los que estamos acá no nos resignamos, creemos que hay una Argentina mejor para todos, y está mucho más cerca de lo que podemos ver".



Respecto de los comicios del 27 de octubre, el Presidente manifestó que "tenemos que transmitir que acá no hay especulación, y que creemos en lo que estamos haciendo. Esta elección tiene que tener la misma o mayor participación que la de 1983.



Macri también afirmó que "hoy estamos mejor parados que hace 4 años" y, tras enumerar la realización de distintas obras, añadió que "empezamos también a pelear contra el narcotráfico: tenemos 85 mil detenidos en estos tres años y medio.



Antes de la multitudinaria concentración, el jefe del Estado recorrió obras públicas junto a Cornejo y Suárez. Las primeras de las obras visitadas fueron las torres del plan Procrear en la ciudad de Mendoza, con más de 1023 departamentos terminados. Luego recorrió las obras de la Ciudad Judicial, que se construye detrás de la cárcel de San Felipe, en la capital cuyana.