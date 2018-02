"Amoroso". Según funcionarios, el reencuentro de Alum y su madre "fue amoroso. Todo se dio en un marco de mucha naturalidad".

Ocho meses después de que su padre la retirara de la escuela para llevársela fuera del país sin autorización e impidiéndole todo contacto, la pequeña Alum se reencontró ayer con su madre Elizabeth Ávalos en Indonesia y la semana próxima regresarán juntas a la Argentina, informaron fuentes oficiales.



"No me alcanzan las palabras para expresar lo que siento. No sólo por estar con mi hija, sino además por el amor y apoyo inmenso que recibí de todos ustedes durante estos durísimos 8 meses", escribió Elizabeth en la cuenta de Facebook. Allí, siete fotos subidas por la mamá de Alum muestran el reencuentro."La niña fue localizada ayer (por el martes) en Salawesi, una de las islas de Indonesia, donde se encontraba junto a su padre y a la pareja actual de éste, quienes no se resistieron al procedimiento llevado adelante por las autoridades de ese país", confirmó Luis María Sobrón, director general de Asuntos Consulares de la Cancillería. Télam