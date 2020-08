Una mujer y su hijo de 6 años fueron asaltados por dos delincuentes que los abordaron cuando salían en auto de su casa del barrio San José, del partido bonaerense de Almirante Brown, y que, tras arrojar a la madre al suelo y provocarle fracturas, escaparon en su vehículo con el niño a bordo, a quien tiraron al asfalto a unos 200 metros. El hecho ocurrió el jueves, cerca del mediodía, en la puerta de la casa situada en Jujuy 935, del barrio San José, cuando una mujer sacó del garaje su auto Volkswagen Fox, en el que estaba su hijo, y bajó a cerrar el portón. En ese momento, y tal como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, dos delincuentes armados con un cuchillo se aproximaron con fines de robo y abordaron el vehículo.

La mujer, identificada como Claudia, que aún estaba en la vereda, intentó evitar que los asaltantes huyeran con su hijo en el rodado y se colgó de la ventanilla mientras el auto estaba en marcha, hasta que finalmente cayó a la calle. Mientras los ladrones huían con su hijo, Claudia, quien sufrió una fractura en el brazo izquierdo y varios golpes, corrió a los gritos detrás del auto hasta que encontró al niño, a quien los asaltantes arrojaron al asfalto a unos 200 metros. "Grité con todas mis fuerzas. Él gritaba "mamá, mamá"", contó Claudia a la prensa en la puerta de su domicilio.

Entre lágrimas, la mujer contó que a unas dos cuadras pudo reencontrarse con su hijo: "Lo tiraron, lo veo y me dice "mamá, me tiraron" y cuando veo que venía sangrando en su boca fue horrible, es horrible vivir así", expresó. "Es mi único nene, casi lo pierdo antes de que nazca, sentí que se llevaban todo, no me importó el auto, sólo quería a mi nene y al ver que se iba y no me lo dejaban me desesperé, no me importó que tengan armas, sentí que me moría", contó Claudia a la prensa en la puerta de su casa del barrio San José, del partido bonaerense de Almirante Brown. La mujer recordó que poco después vio venir al niño "sangrando" en la boca, ya que había sido arrojado por los asaltantes del auto: "Es horrible, es horrible vivir así", exclamó llorando.

Claudia contó que a su hijo "le costó dormir" y que "estuvo con muchos vómitos de los mismos nervios", "Estoy cansada. Siento que me quiero morir. Hace rato que nos queremos ir del barrio. Tendríamos que dejar todo e irnos", añadió la mujer quien, al igual que su esposo, trabajan como peluqueros.

Tras el hecho, madre e hijo fueron asistidos de un hospital, ya que ella sufrió una fractura y golpes, y el niño diversas lesiones producto de haber sido tirado del auto.

"Hoy tenés que agradecer que no te pegaron un tiro, que no se llevaron al nene. Vivimos con miedo, ya estamos acostumbrados en Argentina, hay cada vez más robos, en todos lados" agregó.

Rubén, el marido y padre de los afectados, contó que ya fueron víctimas de hechos criminales y que, por tal motivo, colocaron en la puerta de su casa un cartel que dice: "Esta casa fue robada dos veces".

Dos jóvenes fueron detenidos acusados de ser los dos delincuentes que el jueves robaron en la localidad bonaerense de San José, en el partido de Almirante Brown, un auto a una mujer cuyo hijo de 6 años estaba adentro, y al cual luego arrojaron a la calle, informaron fuentes policiales. Al menos una de esas detenciones fue concretada por la policía en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, sur del conurbano. Los voceros indicaron que, en el marco de los operativos, también fue recuperado el Fox robado a la víctima.