Un salvavidas. Para el ministro Dujovne, la economía argentina "es volátil" y todavía necesita financiamiento internacional, que ahora quedó resuelto con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que los cambios que impulsa el Gobierno cuentan con el aval del FMI, y que la volatilidad de los mercados "irá bajando" a medida que se avance con la venta de los



U$S 7.500 millones que se destinarán a reforzar el Presupuesto, y el fortalecimiento del balance del Banco Central a través del reemplazo de las Lebacs por Letras del Tesoro a "más largo plazo y bonos".



Precisamente con el objetivo de descomprimir la nueva licitación de Lebac que se llevará a cabo el martes, el Ministerio de Hacienda y Finanzas saldrá a colocar el lunes dos bonos en pesos-dólares a un plazo de 1 año y un



bono en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020, por un total de US$ 4.000 millones.



El martes se producirán vencimientos de Lebac por alrededor de 514.000 millones de dólares y la incógnita sigue siendo si los inversores mantendrán estos títulos o se mudarán hacia el dólar, la espada de Damocles del gobierno y que ya le costó el puesto el jueves al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Pese al recambio, ayer, la divisa estadounisense volvió a subir.



"Anoche estuve en comunicación permanente con las autoridades del Fondo. Hablé con la directora gerente, Christine Lagarde, y con otros funcionarios, con los cuales mantuvimos un excelente diálogo para ratificar que el programa no se altera", dijo Dujovne. "Además, recibimos el apoyo del Fondo ante los cambios que estamos llevando adelante", agregó Dujovne durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.



El ministro también remarcó su alineamiento con las nuevas autoridades del Banco Central: "Estamos trabajando con el ahora nuevo presidente del BCRA, el exministro Luis Caputo, en un programa para ir fortaleciendo la hoja de balance del Central, reemplazando gradualmente las Lebacs que tiene tasas muy altas y vencimientos de corto plazo por Letras del Tesoro de más largo plazo".



En cuanto a la volatilidad en el mercado cambiario, dijo que "eso lleva preocupación a la gente y queremos expresarles la tranquilidad de que estamos trabajando con el nuevo presidente del BCRA para normalizar el funcionamiento del mercado de cambios y suavizar los movimientos que hemos visto en los últimos días". "Siempre -añadió- en el marco de nuestro programa económico que se basa en la flotación de la moneda".



Respecto de la modalidad que adoptarán las nuevas autoridades de la autoridad monetaria en materia cambiaria, sostuvo que "aun en un programa de flotación de la moneda es posible tener un esquema cambiario con fluctuaciones suaves y pensamos que estamos en camino de poder llevarlo a la práctica".



El ministro de Hacienda, además, aclaró el destino que tendrán los US$ 15.000 millones que inicialmente desembolsará el FMI, que se repartirán por mitades para "apoyo presupuestario y fortalecimiento de las reservas del Banco Central".



Por otra parte, si bien evitó manifestarse respecto de la proyección inflacionaria para este año -"Es un tema del Banco Central", dijo-, expresó su postura sobre el futuro de las Lebacs.



"El Central, por cuenta del Tesoro, va a comenzar un proceso paulatino, gradual y pronunciado de efectuar licitaciones de esas divisas para ser convertidas a pesos, y de esa manera financiar el componente de nuestro programa financiero, que debemos enfrentar en moneda local", explicó. "Esa liquidez que vamos a ir a volcando al mercado en las próximas semanas va a contribuir de manera muy importante a disminuir estas turbulencias que hemos visto en el mercado de cambios", añadió.



Dujovne aprovechó para resaltar el nuevo rol que tendrá la autoridad monetaria a partir de la "eliminación de las transferencias al Tesoro, una fuente de financiamiento que funcionó durante tanto tiempo y alimentó la inflación en Argentina durante 70 años". "En conjunto con la eliminación del financiamiento monetario del déficit, la reducción del déficit que estamos acelerando, también con el apoyo del programa con el Fondo, y el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, estamos seguros de que vamos a ir disminuyendo abruptamente la volatilidad que hemos visto", señaló.





El dólar subió a 28,84, 11% en la semana

El dólar minorista subió 41 centavos y cerró en $27,74 para la compra y $28,84 para la venta, con lo que alcanzó un nuevo máximo tras acumular un avance de más de 11% a lo largo de la última semana.



El interés en torno a la evolución del dólar se potenció tras la decisión tomada durante la víspera por el presidente Mauricio Macri de designar al exministro de Finanzas Luis Caputo como nuevo titular del Banco Central, en reemplazo de Federico Sturzenegger.



La suba del mercado minorista -en un contexto en extremo volátil- estuvo acorde con los vaivenes verificados en el segmento mayorista, donde la divisa estadounidense subió 45 centavos y cerró en $28,10, con tramos por encima de ese precio.



La rueda comenzó con una fuerte contracción de casi un peso respecto al cierre de la víspera, cuando se ubicó en $28,43. Luego, con el correr de las horas, la tendencia fue variando y concluyó la jornada por encima de los valores del jueves.



Con la salida de Sturzenegger del Central, el mercado apostaba a que la entidad iba a intervenir en la venta de dólares, algo que finalmente no se produjo. En este contexto, analistas y operadores del mercado cambiario advirtieron que la cotización del dólar se podría mantener en la senda ascendente si el Central no interviene. Esto se debe a que la demanda no se encuentra abastecida debido al bajo nivel de liquidaciones de parte del sector agroexportador producto de la sequía -lo que restaría ingresos al país por un monto estimado en U$S 8.000 millones.