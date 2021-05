La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, dos distritos que gobierna la oposición, resolvieron ayer mantener las clases presenciales pese a la presión de la Nación para que cierren las escuelas. Así lo ratificaron funcionarios de educación de esos distritos ante el titular de la Cartera nacional, Nicolás Trotta, que la noche del sábado había citado a una reunión virtual con carácter de urgente a cinco distritos: La Ciudad, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Hasta ese momento, sólo el gobierno de Axel Kicillof había confirmado el cierre de las escuelas por tres semanas en el conurbano y en los municipios que se encuentran en fase 2.

Se trata de una decisión que recalienta la puja política entre el presidente, Alberto Fernández, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tendrá que laudar en este conflicto y se espera que lo haga esta semana. Además, sube al ring al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, otro mandatario provincial de Juntos por Cambio como Larreta.

En el encuentro por Zoom con los representantes de las provincias, que se prolongó por espacio de dos horas, Trotta ratificó la vigencia del DNU que firmó Fernández que suspende las clases presenciales desde hoy 3 de mayo y por 21 días, en las ciudades que se encuentran en alerta epidemiológico. Pero sólo consiguió que Santa Fe y Entre Ríos (dos distritos gobernados por el peronismo) revean, en una pequeña parte, su plan de mantener las clases presenciales.

El gobernador, Omar Perotti, hizo un gesto para no tensar más la cuerda con la Nación y resolvió suspender la presencialidad en las escuelas, pero únicamente en las ciudades de Rosario y San Lorenzo, sus dos departamentos más afectados por las segunda ola de coronavirus.

En tanto, el Gobierno de Entre Ríos decidió suspender la presencialidad en escuelas de la capital provincial y las ciudades "de mayor densidad poblacional", y aplicar otras medidas "complementarias, focalizadas y temporarias" en el contexto del riesgo epidemiológico por la pandemia de coronavirus

Además de la capital provincial de Entre Ríos, las ciudades de San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde, de Concordia, Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Colón y San José, dejarán de tener clases presenciales desde hoy y hasta el viernes 7 de mayo.

La convocatoria había sorprendido al Gobierno porteño y a la propia ministra Soledad Acuña, que llevaba más de 15 días intentando una respuesta de Trotta a su pedido de reunión.

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, reafirmó que la Ciudad continuará con la modalidad presencial en los niveles inicial y primario.

"No especulamos con ninguna de las decisiones que tomamos. Nuestra principal convicción es la educación". En línea con las declaraciones de Larreta, el jefe de Gabinete de la Ciudad reiteró que "no hay mayor contagiosidad" con las escuelas abiertas. "No es un lugar de riesgo que justifique suspender la presencialidad", remarcó.

Por eso, aseguró que "en la Ciudad vamos a tener presencialidad". Y aclaró: "No entramos en desacato este lunes con las escuelas abiertas".

Mendoza, por su parte, es una de las provincias díscolas y prepara en estas horas un decreto que mantendrá las clases presenciales. Sería para todo el nivel primario, mientras que en el secundario las materias teóricas se realizarían de forma virtual.