En la noche del sábado 19 y en la madrugada del domingo 20 de enero, Guaymallén coronó a Lucía Lamacchia como la representante del departamento para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019,

Pero a casi un mes de reinado, se filtró un audio donde la soberana manifiesta que no está conforme con la difusión que ha tenido. Allí se quejó que la Comuna no la ayudan con la promoción.

Sin embargo, en diálogo con Diario Los Andes, Lucía indicó que "es toda información falsa, que no me guste una foto institucional no significa todo lo que ha salido en los medios. Los audios son surgidos de una conversación ultra personal". Además, aclaró: "No me encuentro bajo ninguna instancia descontenta con la Municipalidad de Guaymallén".

El audio que se filtró que la soberana indica que es de índole privado, se la escucha quejarse por la falta de publicidad en los medios de comunicación y en las redes sociales. También indicaba que no la dejaban moverse independientemente.

Allí indicaba que la única publicidad que tenía eran "unas fotos muy cochinas". "Eso es lo que me da bronca porque vota el público. Son penosas las fotos que me han sacado”, agregó.