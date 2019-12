Fueron varios días de protestas multitudinarias y sin tregua con vecinos de todas las edades que no están dispuestos a rendirse y que acorralaron al gobierno. Esta es la síntesis de la pueblada en Mendoza que forzó ayer al gobernador radical, Rodolfo Suárez, a suspender la reglamentación de la ley minera 9.209, que modificó la anterior 7.722 que autorizaba la megaminería con el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas.



La rebelión popular puso hasta en peligro la realización de la Fiesta de la Vendimia, el mayor evento mendocino, porque las reinas departamentales se negaban a participar del tradicional festejo.



De todos modos, el freno anunciado por el gobernador no convenció a los asambleístas y vecinos, quienes anunciaron que continuarán con las protestas hasta que se vete la ley.



Muchos ya se manifestaron en las redes sociales a favor de continuar con las protestas.



Tras varios días de cortes de ruta, manifestaciones masivas en distintos puntos de la provincia, Suárez anunció que no reglamentará "la ley (9.209), y no estará vigente", y anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia "para una gran convocatoria e información a la gente".



"Vamos a llamar a una mesa de diálogo, esperamos llegar a un acuerdo", explicó el gobernador Suárez, tras suspender la reglamentación de la Ley 9.209 que modificó la 7.722, conocida como la ley antiminera desde 2007, cuando fue sancionada, dado que prohibía el uso de sustancias tóxicas como el cianuro.



Hasta la cúpula del peronismo mendocino que, aunque el viernes pasado dio el voto para aprobar la ley, hoy pidió su derogación.



Ayer por la tarde, luego de que el gobernador Suárez anunciara que suspendía la reglamentación de la reforma en la ley minera, el peronismo local le pidió al gobierno que la derogue para iniciar el debate "en foja cero".



"Desde el Frente de Todos Mendoza solicitamos la derogación de la Ley 9.209. Cualquier otra instancia que no sea vinculante puede ser interpretada como una maniobra dilatoria", dijo la cúpula del peronismo mendocino que encabeza la senadora y excandidata K a la Gobernación, Anabel Fernández Sagasti.



"A nosotros no nos sirve que suspenda la reglamentación, hemos pedido hoy día en la Legislatura la derogación. Queremos que vuelva a tener vigencia la Ley 7.722", afirmó el diputado provincial Mario Vadillo (Protectora).



En rueda de prensa brindada al mediodía en Casa de Gobierno, el gobernador llamó a dar "un debate genuino con la intención de cuidar el agua y generar fuentes de empleo", y dejó en claro que "no se hará minería donde el plan de ordenamiento territorial (de cada localidad) lo prohíba".



"En una Mendoza con el 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, que no crece hace tiempo ni genera riqueza", Suárez recordó su plan de generar empleo para esa gente, "lo haremos haciendo las cosas bien, y preservando un bien tan preciado como es el agua", afirmó, y llamó al diálogo "para que todos tengan la posibilidad de mostrar sus argumentos".



Para el senador justicialista Bartolomé Robles, quien votó en contra, "no se trata simplemente de demonizar la minería. Mendoza es distinta a las otras provincias ya que tiene un historial vitivinícola, olivícola y turístico que lo diferencia de cualquier otro lugar".



Para Robles, es tan grande es el rechazo de la sociedad que los días 22 y 23 de diciembre, en Mendoza, se vio una de las manifestaciones populares más grandes de su historia.



Alerta en Chubut



Vecinos identificados con "la asamblea por el no a la mina" de Chubut se manifestaron en "estado de alerta máximo", ante lo que consideran una "embestida de las corporaciones mineras" para habilitar la explotación de yacimientos metalíferos y convocaron a una movilización este viernes frente a la cámara de Diputados que tiene previsto realizar una sesión extraordinaria.

¿Peligra la tradicional Fiesta de la Vendimia?

Los ambientalistas y vecinos no creen en la suspensión de la reforma minera y piden su derogación, mientras tanto, aseguran, seguirán las protestas. Por esta reacción, hay un gran signo de interrogante que amenaza el normal desarrollo de la Fiesta de la Vendimia. Para colmo, las reinas departamentales están en pie de guerra. Ayer se sumaron a la protesta desde la Comisión de Reinas y pidieron que no se realice ningún evento que forme parte de la fiesta. "No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia", advirtieron.



"Creemos necesario y urgente solicitar que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua". "Entendemos que no hay nada para festejar y por ende, sin agua no hay vendimia", resaltaron de manera contundente. La publicación fue acompañada con el cronograma de las festividades en las distintas localidades tachado por una línea roja.

"El agua no se toca", las reacciones

Políticos de distintos sectores, ambientalistas y ONG coincidieron ayer en valorar a la movilización popular como un factor clave para que el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, suspendiera la aplicación de la ley minera, que permitía el uso de sustancias químicas en la minería y que generó multitudinarias marchas en la provincia.



"No existe presión más genuina y poderosa que la que ejerce un pueblo para defender sus derechos y sus recursos naturales", expresó el senador Pino Solanas en el hashtag #La7722NoSeToca, y señaló que "la ley mendocina que habilitaba la minería en Mendoza no obtuvo consenso social". En tanto Aldo Luis Bionolillo, productor vitivinícola y catedrático de la Uncuyo opinó: "Este año hemos votado tantas veces para cumplir con el costosísimo mecanismo de las PASO y no se pensó en promover un plebiscito sobre este tema (la minería) cuya importancia estratégica para la provincia lo hubiese justificado ampliamente".



La diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, destacó que "la lucha del pueblo en defensa de sus recursos naturales va a transformar el mundo y llevarnos al Buen Vivir". "El agua vale más que el oro", tuiteó la actriz Verónica Llinás. En tanto, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, aseguró ayer, en relación con la reforma minera en Mendoza que "tenemos claro que la Constitución Nacional establece que estos recursos son de las provincias, y la ley 7722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos".