Ford Focu s.

El patentamiento de autos 0 Km se desplomó en septiembre un 34,7% interanual a 52.364 unidades, de acuerdo a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).



El registro mostró una baja de 20% frente a agosto pasado, cuando se habían patentado 65.487 unidades. Y un año atrás se habían vendido 80.238 unidades. De esta forma, el acumulado de los nueve meses transcurridos en el año asciende a 686.089, lo que empieza a mostrar, por primera vez en 2018, una caída también del 2,2% comparado con ese mismo período de 2017, en el que se había registrado 701.703 vehículos.



La caída del patentamiento derivó en que se produjeron 6.900 suspensiones en las diferentes automotrices del sector: 1.800 trabajadores en Renault, 2.300 en Fiat, 1.400 en General Motors y 1.400 en Volkswagen.



Pero si la recesión golpeó fuerte a los autos, le fue aún peor a las motos: el patentamiento de motovehiculos bajó en septiembre 40% interanual y 3,4% en el acumulado de 2018, según la Cámara de Fabricantes del sector (Cafam). En septiembre se patentaron 36.743 unidades y entre enero y septiembre de 2018 se llegó a los 487.017 patentamientos.



"Si bien el sector no está ajeno a la situación económica que vive el país, desde la Cámara contamos con el optimismo necesario que hoy nos permite apostar a la realización del primer Salón Internacional de la Motocicleta como vidriera del crecimiento exponencial que venía experimentando el sector y con la confianza de retomar ese camino de crecimiento en el mediano plazo", afirmó Lino Stefanuto, presidente de la Cámara de Fabricantes de motos (Cafam).



Menos optimista fue el presidente de ACARA, Dante Alvarez que hizo una radiografía del desplome de la venta de 0Km: "El panorama difícil que veníamos observando se pone más complejo, las turbulencias financieras que retraen la actividad económica en general y nuestra actividad en particular, hace que hayamos tenido en septiembre una caída interanual muy fuerte que resiente todas nuestra estructura comercial". "



"Se observa que por primera vez en el año la comparación interanual del acumulado dio negativo; si en el último trimestre seguimos con estos niveles de actividad vamos a terminar con un 2018 por debajo de lo que fue el 2017. Reiteramos que el sector tiene temas urgentes que atender sin dejar de ponernos a disposición para trabajar junto a las autoridades", agregó.



Las marcas de autos más patentadas en septiembre fueron Volkswagen, con 7.451 unidades; Renault con 7.197; Toyota con 7.009; Chevrolet con 6.761 y Ford con 5.674 vehículos. Además, los cinco modelos más vendidos fueron el Toyota Etios, con (2.257) ; el Chevrolect Onix (2.206 autos), el Renault Kwid (1.887), el Chevrolet Prisma (1.799) y el Ford Ka (1.773).



De acuerdo al relevamiento de la Cafam, en tanto, el 89% de las motos patentadas en septiembre (32.809) son de origen nacional. Las motos más vendidas fueron de baja cilindrada.Con 13.534 unidades patentadas, los motovehículos de 110cc ocupan el primer puesto, seguidos por las motos de 150cc con 7.603. Dentro de las categorías más vendidas, el segmento Cub encabeza el ranking con 15.079 unidades, seguido por el segmento Street con 7.958.

Ford jubila a uno de sus autos emblemáticos

Por la caída de las ventas y de las exportaciones a Brasil, Ford Argentina dejará de producir desde mayo próximo el modelo Focus que produce en la planta bonaerense de General Pacheco. Por el momento, la compañía no tiene una plataforma reemplazante para su tradicional modelo aunque está negociando con la casa matriz un proyecto a futuro.



Se trata de uno de los modelos con más historia de Ford Argentina, ya que se comenzó a producir en julio de 2000 y la última unidad saldrá de la línea de montaje de la planta de General Pacheco al filo de los 19 años ininterrumpidos. En esas casi dos décadas el Focus, un auto emblemático de los medianos grandes o "Segmento C", pasó por tres generaciones. Sin embargo, ya era un secreto a voces que la vida útil del modelo se acercaba a su fin: en los últimos años, la nueva versión del Focus no llegó a Pacheco y los proveedores de la marca tomaron nota.