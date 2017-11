Testeo legislativo. "Confiamos en enviar esta iniciativa dentro de dos semanas al Congreso, y lograr su rápida aprobación", dijo el ministro Nicolás Dujovne, en conferencia de prensa, previo a reunirse con los jefes de bancada.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó ayer el proyecto de reforma tributaria que bajará gradualmente los impuestos a las ganancias corporativas, que afectan la creación de empleo y las inversiones, al tiempo que gravará la renta financiera, en un intento por impulsar la economía sin perjudicar al Tesoro.



La reforma contiene una rebaja de impuestos internos en productos electrónicos, vehículos y motos de gama media, mientras que aumentan para productos de alta gama y bebidas alcohólicas, gaseosas y vinos.



La confirmación del gravamen al vino del 0 al 17 por ciento trajo honda preocupación entre los productores vitivinícolas de San Juan que consideran a este tributo como un duro golpe para un sector clave de la economía en Cuyo (ver Página 13).



El proyecto elimina el gravamen para bebidas sin azúcar pero eleva las cargas impositivas para las bebidas azucaradas, del actual nivel de entre 4 y 8% al 17%; para los vinos y las sidras, a 17% de manera gradual; las cervezas, del 8% al 17%, y el whisky y otras bebidas blancas, del 20 al 29%.



Sin embargo, Dujovne aseguró que estos incrementos se compensarán con la baja de costos que tendrán las empresas por el nuevo esquema impositivo que, según confió, "se trasladarán a los precios".



Entre las medidas contenidas en la reforma también se destaca una reducción en cuatro años, del 35 al 25 por ciento en 2021, del Impuesto a las Ganancias que no se distribuyan, "así las empresas tendrán mayores incentivos a reinvertir las utilidades".



"El aumento de la inversión es fundamental para el crecimiento que venimos teniendo este año, y el próximo, se extienda en el tiempo", destacó Dujovne, quien destacó que Argentina "tiene una de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativas, más altas de la región".



Además, habrá una devolución anticipada de los saldos a favor del IVA para las empresas que hagan inversiones y no hayan recuperado esos montos en seis meses. Por contrapartida, y por primera vez, se gravarán las rentas financieras a personas físicas, con una tasa del 5% a las ganancias mayores a 52.000 pesos en plazo fijos.



Para reducir el costo de contratación de los trabajadores menos calificados y para promover su ingreso al mercado formal, se prevé que los contratos menores a 12.000 no paguen contribuciones patronales, y las sumas superiores, pagarán de manera proporcional al excedente.



También se busca reducir, o directamente hacer neutro, el efecto de lo que se domina "impuestos en cascada" como el de débitos y créditos bancarios, conocido como el impuesto al cheque, y el de Ingresos Brutos.



Así, el gravamen a los débitos y créditos bancarios, se podrá deducir del Impuesto a las Ganancia de manera creciente para alcanzar a su totalidad dentro de cuatro años.



"Hablaremos con los gobernadores para lograr una rebaja", anunció Dujovne al referirse a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y los Sellos, dos de las principales fuentes de recursos de las provincias. Todas estas modificaciones, "deben hacerse de manera gradual" para que tanto gobiernos provinciales, como las empresas "puedan tener conocimiento", de cuáles serán sus ingresos y pagos, dijo el Ministro. Dujovne defendió esta iniciativa al relevar el escaso nivel de inversión financiera de Argentina, de alrededor de 15% del PBI, que "parece no haber reaccionado (favorablemente) por las exenciones.



Otra de las propuestas en busca de un sistema más equitativo es la eliminación del 1,5% del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) e introducción de un impuesto a la ganancia de capital realizada con la venta de un segundo inmueble no destinados a casa-habitación.



Hoy, más proyectos



El Gobierno nacional concretará este miércoles el lanzamiento del Plan de Participación Público-Privada (PPP) para activar proyectos de infraestructura, por caso en las áreas vial y del transporte. El plan será presentado durante un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a partir de las 9.



Macri y Maldonado



Mauricio Macri rechazó ayer las denuncias sobre la posibilidad de que el caso del joven Santiago Maldonado haya sido una "desaparición forzada" porque, según dijo, eso "es imposible en un gobierno democrático". Además, defendió el rol de Gendarmería: "Para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común".



El costo fiscal



El Gobierno calculó un costo fiscal de la reforma propuesta de 1,5 puntos del PBI en cinco años, que se suma a los 2 puntos ya resignados desde 2016, explicó el ministro. Sin embargo, "gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía (en 0,5% del PBI adicional por año durante al menos 5 años)",