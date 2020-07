La ministra de Justicia, Marcela Losardo, evaluó hoy que la reforma judicial anunciada por el Poder Ejecutivo "está lejos de querer lograr impunidad" y aseguró que los cuestionamientos a la iniciativa "fueron planteados sin leerla".



En diálogo con El Destape Radio, Losardo sostuvo que "si quisiéramos lograr la impunidad, están la amnistía y el indulto, facultades que no van a ocurrir nunca".



"Nadie está planteando la impunidad: si así fuera no estaríamos pensando en dar más herramientas a los jueces", insistió la funcionaria.



Asimismo, ante los cuestionamientos a la iniciativa, aclaró que "las causas que se están tramitando en estos momentos seguirán con sus jueces naturales" y afirmó que "la unificación de juzgados nada cambia a quien tiene un proceso: eso es imposible".



"No se puede pensar que, a partir de unificar los fueros para acelerar los procesos, se garantiza la impunidad", agregó Losardo.



En relación con los jueces subrogantes que ocuparán los juzgados federales a crearse, explicó que "no durarán en su cargo más de un año, que puede ser prorrogable por seis meses más" mientras "se prepara el proceso de designación de jueces".



En tanto, Losardo evitó opinar respecto de si debe haber modificaciones en la composición de la Corte Suprema, al señalar que la comisión que asesorará al presidente Alberto Fernández en materia de reformas judiciales "debe ser autónoma y mi rol no debe incidir".



"Por eso se planteó en forma plural, con cuestión de género y una representación de todo el país", indicó.



En cuanto a las críticas a la designación de Carlos Beraldi como integrante de esa comisión, afirmó que "ser abogado de una persona o de Cristina Kirchner no significa que lo inhabilite para opinar sobre cómo es su mirada sobre la Justicia".



"También está Inés Weinberg de Roca, que fue postulada por el macrismo para la Procuración: es una comisión plural", afirmó la funcionaria.



En torno a la decisión de Juntos por el Cambio, que anticipó que no respaldará la discusión sobre la reforma judicial, manifestó que "no quiso acompañar, pero sin conocer el proyecto".



En los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri "hubo prisiones arbitrarias, exceso en las prisiones preventivas y esas son las cosas que deben terminar y para lo que tenemos que trabajar, como siempre planteó el Presidente".

