Osvaldo Sanfelice. El socio de Máximo Kirchner, sale del hangar de la Fuerza Aérea. El testigo lo señala como uno de los transportadores de los bolsos junto a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor.

La cadena de participantes en el entramado de las coimas de la obra pública, que desnudó los cuadernos de Oscar Centeno, parece no tener fin ya que con el paso de los días sigue sumando arrepentidos. Ahora, el relato se trasladó a Santa Cruz, la cuna política y feudo del kirchnerismo.



El testigo reveló al diario OPI Santa Cruz que cientos de vuelos a lo largo de una década se encargaron de llevar los bolsos con dinero a esa provincia patagónica.



Según esta descripción, los aviones con los bolsos llegaban en horarios insólitos y en vez de aterrizar y quedarse sobre la pista, de pronto, comenzaron a ingresar en hangares donde los esperaban camionetas todo terreno y de doble cabina con vidrios polarizados, que salían repletas de equipaje.



"En todos los vuelos venían bolsos con guita. La característica principal es que los vuelos en el Tango 10 y en el Tango 03 llegaban de noche y podría decirte que tanto Daniel Muñoz (el difunto secretario privado de Néstor Kirchner ) como Osvaldo Sanfelice (socio de Máximo Kirchner ) eran los transportadores. Pero Muñoz tuvo mayor actividad mientras Kirchner estaba vivo. Después sus viajes no eran tan continuos; si Sanfelice y el propio Sergio "El Potro" Velázquez (el piloto oficial del Tango 01 en la era K) se ve que manejaban la carga", explicó el hombre que, según indica OPI, es una persona que estuvo vinculada al sector aeronáutico en Santa Cruz durante ocho años. "Tengo la impresión de que era la recaudación de gran parte del país, desde donde recolectaban fondos que se concentraban en Buenos Aires, de allí se hacía la correspondiente separación para los gastos de campaña, los operativos, la gente a la cual se la debía sobornar, pagar servicios y el resto. Llegaba a Gallegos en los aviones, especialmente el Tango 10 pero hubo bolsos que llegaron en el propio Tango 01", detalló la fuente a OPI. Luego agregó: "Si un fiscal o un juez quisieran reconstruir este mecanismo no tienen nada más que instalarse en Río Gallegos y empezar a llamar a todos los que por entonces conformaban la flota presidencial, empezando por Velázquez, los comandantes de Fuerza Aérea de los vuelos del Tango 10 y el Tango 03, la custodia de Cristina Kirchner, entre otra larga lista".

>Se entregó Olazagasti

José María Olazagasti, exsecretario privado del exministro de Planificación Julio De Vido, se entregó luego de que el juez Claudio Bonadio pidió su detención a raíz de las declaraciones de otros imputados en la causa. El hombre cercano al exministro de Planificación Federal ya había presentado un escrito en la causa luego de que Oscar Centeno lo mencionó en reiteradas oportunidades. Tras la declaración de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción, y Luis Betnaza, hombre clave de Techint, Bonadio ordenó la captura de Olazagasti, quien se entregó en una sede de la Policía Montada. Luis Betnaza, director de Techint, mencionó a Olazagasti, Claudio Uberti y De Vido en su declaración. Sostuvo que el exsecretario privado del exministro de Planificación le pidió dinero para interceder por la compañía ante el gobierno de Hugo Chávez, debido a la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.

>Lascurain y Vertúa, presos

El extitular de la Unión Industrial Juan Carlos Lascurain y el empresario Raúl Vertúa fueron detenidos en el caso en el que se investiga la presunta red de sobornos. A última hora del viernes Lascurain y Vertúa fueron arrestados en Buenos Aires. Vertúa prestó declaración por supuestamente haber cobrado 733 millones de pesos por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino. Bonadio también ordenó detener al exfuncionario Claudio Uberti, recordado por haber traído al valijero Antonini Wilson a la Argentina. Uberti y Wilson aterrizaron el 4 de agosto de 2007 en el Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo proveniente del Aeropuerto Simón Bolívar, que transportaba funcionarios públicos venezolanos y argentinos, algunos relacionados con el sector energético y que habían sido contratados por Enarsa. Guido Antonini Wilson, empresario venezolano-estadounidense, trajo en su valija 790.550 dólares no declarados.

>Garavano advierte "protección judicial"

El ministro de Justicia Germán Garavano consideró que hubo "algún abogado guionando" ciertos aspectos de las declaraciones de imputados "arrepentidos" en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la realización de obras públicas.



En ese sentido, en diálogo con radio La Red, Garavano consideró que "un hecho fortuito develó lo que sería un mecanismo estructural de corrupción del Gobierno anterior que involucraba no solo a funcionarios sino también a empresarios y otros actores".



"Ese entramado es como la serie brasileña El mecanismo, es de relojería y muy bien planificado, esto incluía una protección judicial que tiene que ver con que había una instancia en la que se podía generar protección", destacó el funcionario.



El funcionario de Mauricio Macri consideró que "los propios abogados tienen que cambiar su mirada sobre el sistema de justicia porque estaban acostumbrados a procesos eternos".