El "enemigo". El juez federal Claudio Bonadio, quien investiga causas que involucran presidenta Cristina Kirchner como la de los cuadernos, "Hotesur" y "Los Sauces", pidió licencia hasta el 15 de mayo. No se sabe si vuelve.

Que tiene un "tumor cerebral", más precisamente "en el cerebelo", que "hoy sería operado", que es una "condición grave" y que por esto "abandonaría" el juzgado. Con este marco de incertidumbre, una ola de rumores se desató en las últimos horas sobre el estado de salud de juez federal Claudio Bonadio que disparó especulaciones diversas acerca del impacto que tendría esta situación sobre las causas en las que se investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Hotesur, Los Sauces y la más importante y emblemática: la de los cuadernos de las coimas.



Un eventual retiro del juez podría implicar en el mejor de los casos el desmembramiento de las causas pero también podría generar un parate judicial con consecuencia imprevisibles.



El rumor sobre la salud del magistrado comenzó a circular fuerte en los pasillos de tribunales, luego de que la semana pasada Bonadio pidiera licencia en su cargo por 15 días a partir del 1 de mayo. Durante ese período será reemplazado por su colega Ariel Lijo.



Si bien se desconoce la gravedad de la situación actual del juez, que procesó varias veces a Cristina, en su mayoría por corrupción, las versiones indican que Bonadio tiene un tumor cerebral, más específicamente en el cerebelo.



El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, admitió conocer la existencia de los rumores, aunque aseguró no poder dar crédito de esto.



"Sí, hay rumores, yo no tengo información para confirmar o desmentir, pero sí escuché", remarcó el ministro en declaraciones a Radio 10.



La bomba fue activada este viernes por el periodista Horacio Verbitzky en El Destape Radio.



"Hace varios días se supo que había pedido una licencia. Se dijo que estaba cansado, que tenía que descansar y empezaron a correr versiones sobre problemas de salud. En Comodoro Py es un secreto a voces que tiene un problema de salud y es grave. Le hicieron una resonancia magnética en el instituto Fleni y tiene un tumor en el cerebelo de pronóstico muy reservado", reveló el periodista.



A pesar de que se desconocen detalles de la afección y plazos de su tratamiento, Verbitsky consideró "improbable" que el magistrado vuelva a hacerse cargo del juzgado y de sus causas en el corto plazo.



Por lo pronto, en el kirchnerismo ya hay quienes se entusiasman con su retiro.



Según un adelanto no confirmado del diario Perfil, Bonadio sería operado hoy sábado en la Clínica Fleni por "una lesión cerebral" y ya estaría internado.



Esto es en casi lo único que coinciden los medios nacionales.



Diario Clarín informó anoche en su edición digital que el magistrado está internado en la Fleni "para realizarse una serie de estudios" pero no sugiere que esto incluya una intervención quirúrgica. Por ahora, nadie de su entorno salió a acallar los rumores ni a reclamar prudencia.



Sin embargo, en Comodoro Py confían en que el magistrado retornará a su actividad habitual cuanto antes, aunque no será tal como lo viene haciendo hasta el momento sino con cuidados médicos, indicaciones y tal vez trabajando desde su casa "para dejar todo encaminado".



Según las especulaciones, el plan de Bonadio es regresar de su licencia, llevar al banquillo a Cristina Kirchner en plena campaña electoral y luego retirarse de la Justicia.

Vínculos con Menem



Claudio Bonadio nació en 1956 (tiene 63 años) y se crió en la localidad de San Martín. Se recibió de abogado en la UBA y antes de llegar al Poder Judicial, en setiembre del 92, desembarcó en la política como secretario Legal y Técnico de Presidencia durante la gestión de Carlos Menem.