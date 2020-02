Cuando se conoció la denuncia realizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo acerca del hallazgo de un sobre con USD 10 mil en un escritorio del despacho de Rodrigo Sbarra, el ex funcionario integrante de la gestión macrista se defendió y dijo que el dinero fue “plantado”.

El sobre con los dólares fue encontrado por la secretaria de quien reemplazó a Sbarra, en el fondo de un cajón en una oficina que funciona bajo la órbita del ex Ministerio de la Producción, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200. El hallazgo se produjo el 21 de enero, la comunicación a las autoridades el 22 y la denuncia judicial el 23. Entre que Sbarra dejó su despacho y se halló el sobre pasaron 41 días.

La hipótesis del sobre “plantado” que Sbarra usó para defenderse –y acusar de la maniobra a las nuevas autoridades– cuando el caso judicial estaba en ciernes, ha quedado descartada. Es que según pudo determinar Infobae, en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita –a cargo del caso por delegación del juez Julián Ercolilni–, la mujer que trabajaba como secretaria de Sbarra dio por tierra aquel intento de defensa del ex funcionario.

Sbarra fue hasta el último día del gobierno de Mauricio Macri subsecretario de Coordinación de Ministerio de Producción que luego absorbió a Trabajo. El sobre hallado con los 10 mil dólares tenía escrito a mano un correo electrónico de una persona que trabaja en Nordelta.

Esa persona que trabaja en el área de cobros de Nordelta declaró ante Pollicita y confirmó que Sbarra había comprado un lote de unos 1.000 metros cuadrados en un emprendimiento de la firma Nordelta llamado Complejo Residencial Puertos. Ese lote que compró Sbarra no consta en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, aunque sí figura una deuda con su padre por una cifra equivalente a la pagada por el terreno. Juan Sbarra, padre del ex funcionario, es desarrollador inmobiliario y vive en Miami, Estados Unidos.

Quien fuera secretaria de Sbarra declaró como testigo ante Pollicita y reconoció –según fuentes judiciales– su letra manuscrita en el sobre en el que fueron hallados los 10 mil dólares. Lo que implica que el sobre estaba allí antes del cambio de gobierno. De ese modo, el argumento inicial del acusado, acerca de que el sobre fue “plantado”, se diluyó.

El caso se inició por la denuncia de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas. Comenzó con la sospecha de una posible coima. Pero cuando la empleada de Nordelta confirmó que Sbarra había comprado un lote, el caso se enfocó hacia otra hipótesis.

El fiscal Pollicita imputó a Sbarra por el delito de lavado de dinero y solicitó que se levantara el secreto fiscal para acceder a las declaraciones juradas que presentó el ex funcionario ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y para que el Banco Central informe sus movimientos de dinero.

Cuando Pollicita imputó a Sbarra, el joven señaló: “Circunscríbase el objeto procesal a la maniobra mediante la cual el nombrado receptó una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada, ni legalmente declarada”. Según expresó, parte de ese dinero fue puesto “en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un bien inmueble, a través de una operación de compraventa celebrada con la firma Consultatio S.A.", que desarrolla proyectos inmobiliarios como Nordelta y Puertos. Según la información acumulada en el expediente, la compra del lote se hizo en cuotas, luego del pago de un adelanto, entre el 13 de abril de 2016 y el 17 de abril de 2019. El monto pagado por la casa en el barrio desarrollado por Nordelta fue de 186.086 dólares. El dinero hallado en el sobre equivalía a tres cuotas de las pactadas en 3.300 dólares.

El juez Ercolini levantó el secreto fiscal y la documentación sobre Sbarra se espera en la fiscalía de Pollicita. El ex funcionario –que hasta el viernes no había designado abogado defensor– tiene un frente judicial complicado. Tendrá que explicar de dónde sacó el dinero para comprar la propiedad no declarada mientras trabajó a las órdenes del ex ministro Francisco Cabrera y luego de Dante Sica.