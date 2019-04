Golpe al centro de Cambiemos. La fuerte suba del dólar vuelve a plantear dudas sobre si los empresarios podrán sostener el acuerdo de precios por dos meses.

La persistente crisis de confianza del mundo sobre la capacidad de pago de Argentina, sumada a los fuertes indicios del lanzamiento de la candidatura de Cristina Kirchner, más la presión por parte del establishment para que Mauricio Macri desista de la reelección, fue la tormenta perfecta ayer para golpear duro a los mercados.



Argentina vivió ayer un miércoles negro en los mercados financieros con una suba dramática del riesgo país a raíz de una fuerte caída de los bonos de la deuda local en Wall Street y otra disparada del dólar que cerró rozando los 45 pesos.



Con las encuestas en mano, ya son muchos los que creen que Macri no logrará la reelección y la desconfianza castiga las finanzas del país. Para colmo de Cambiemos, Cristina despejó casi todas las dudas sobre su candidatura con el lanzamiento de su libro donde denuncia "el caos" de Macri y plantea que "hay que volver a ordenar la Argentina".



Con esta incertidumbre política, el riesgo país tuvo un impactante salto de 95 puntos básicos (10,9%) para llegar a 963 puntos, un nuevo récord en la era Macri. Las acciones argentinas se desplomaron y el dólar subió más de un peso, hasta rozar los $45. Eso sumado a la mala renovación de Letes del martes, la peor del año, fue la tormenta perfecta.



El miedo a que Cristina vuelva a tomar las riendas del poder en Argentina acelera la estampida de los inversores.



"Los fondos e inversores en general están desarmando sus posiciones en activos argentinos, hay mucha desconfianza en la capacidad del gobierno para manejar la crisis", señaló un analista del mercado. Apuntó, además, que ya el martes se habían observado síntomas de esta fuga de capitales, por la presencia de "vendedores de bonos que no encontraban compradores".



Pero lo mismo sucedía con las acciones de empresas argentinas, tanto las que cotizan en la Bolsa de Nueva York como en la plaza bursátil local donde el Merval cayó 3,82%.



El propio Macri intentó ensayar esa explicación. "Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas, pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás", declaró el presidente en una radio de Venado Tuerto -ver página 11-.



El problema es que más allá de una nueva subestimación de la situación, las declaraciones reconocen que los inversores ven cada vez más probable una inminente derrota de Macri en octubre. Así lo marcan todas las últimas encuestas, aunque el mandatario le haya dicho a empresarios que cree que ganará en el balotaje 52 a 48.



Pero, buena parte del establishment empresario dio el martes una muestra más que evidente de que preferirían que Macri se baje de su intento reeleccionista y active el "Plan V", es decir una candidatura presidencial de María Eugenia Vidal. Aunque la gobernadora lo tuvo que desmentir, los hombres de negocios ya se esfuerzan cada vez menos en mostrar que Vidal es su preferida. Una idea que incluso planteó Nicky Caputo, el mejor amigo de Macri.



"Vidal sería una muy buena candidata presidencial", alentó ayer el titular de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli. El martes los elogios a la gobernadora los había hecho el vice de la UIA, Daniel Funes De Rioja. Antes fue el empresario Martín Cabrales, que aseguró que Macri no es "indispensable".

Dólar: cerró por sobre los $45 en 4 bancos

Hoy, la cotización del dólar subió 3,21% en el mercado minorista, al cerrar a un promedio de $44,919 para la venta. Así el dólar alcanzó ayer una nueva marca máxima e incluso cerró la jornada por encima de los $45 en entidades como el Banco Galicia, ICBC, Supervielle y Santander Río. La rueda comenzó con una presión en la demanda lo que obligó al Banco Central a convalidar una suba de 47,5 puntos básicos en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), hasta un promedio de 68,366%, el nivel más alto en los que va de 2019.



En tanto, las acciones argentinas en Wall Street se anotaron fuertes caídas lideradas por el banco Francés con una caída de 12,1% y seguido por el Supervielle (-11,9%), Galicia (-11,5%) y Macro (-10%). También retrocedió Loma Negra (-13,7%).