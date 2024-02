La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, advirtió hoy que el panorama sobre el comienzo de clases "es grave y pinta complicado", marco en el cual criticó al Gobierno nacional por "no girar" dinero para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ni a comedores escolares, entre otros rubros.



Además, anunció que el miércoles habrá una "reunión nacional" del gremio para decidir los futuros pasos sindicales.



La dirigente gremial analizó la situación nacional del inicio de clases y afirmó que la situación "es grave, esto pinta complicado; el miércoles tenemos una reunión nacional de Ctera, discutiendo la situación de todas las provincias".



"La situación es grave, empieza el ciclo lectivo y no se han girado fondos ni al FONID ni al Fondo Compensador, ni para comedores, ni para copa de leche, ni para otros programas educativos", enumeró Alesso en declaraciones al programa Rayos X, de Radio 10.



"Todas las provincias están en dificultades. Ya había un problema con la inflación. Y se le suma otro problema, que es que los fondos que debía mandar Nación no fueron enviados", insistió.



La dirigente sostuvo que "según Milei, la cartera que iba a tener fondos era la de Capital Humano", a cargo de Sandra Pettovello.



Sobre la reunión de Ctera dijo que "el miércoles decidiremos acciones y la fecha del Congreso nacional que va a ser previo al inicio del ciclo lectivo. Vamos a hacer un balance de la situación y mostrarle a la prensa y a los presentes los números de lo que estamos hablando; lo que para las provincias es mucho, para Nación no es tanto y las pone en una situación muy compleja".



Alesso advirtió que "todos los partidos se cansan de hablar de educación hasta que ganan las elecciones pero los niños pobres comen en comedores escolares, a los que se les transfirió cero desde Nación".