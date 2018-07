Inflación. Lagarde, la directora del FMI, expresó su confianza en que la alta inflación que registra Argentina "va a bajar" de aquí a 2020.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, mostró ayer su "respeto" y apoyo por el "enorme progreso" demostrado por el Gobierno argentino tras el millonario préstamo concedido al país y remarcó que este acuerdo velará por los más vulnerables.



"Vemos que la economía argentina va a estar mejorando a comienzos de 2019 y 2020", dijo Lagarde a la prensa en Buenos Aires junto al ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Nicolás Dujovne, en el inicio de la primera jornada de reuniones de los líderes económicos del Grupo de 20 países industrializados y emergentes (G-20).



En mayo pasado, el Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, pidió al FMI un respaldo financiero de 50.000 millones de dólares -muy criticado por la oposición- para poder seguir con su



reforma gradual de la economía y bajar el déficit fiscal tras los grandes desequilibrios que ocasionó, principalmente, la abrupta devaluación del peso frente al dólar, a finales de abril.



Aunque el programa financiero fue aprobado por el Directorio del FMI hace apenas un mes, para Lagarde "claramente" ha habido un "progreso" en términos de "desarrollo fiscal y liderazgo". También "en términos de políticas monetarias", donde a su juicio las medidas que tomó el Banco Central argentino "han restablecido y gestionado una situación mucho mejor, con menos volatilidad y más



transparencia, que realmente alienta a ir hacia adelante".



Lagarde expresó su confianza en que la alta inflación que registra Argentina -los precios aumentaron en junio pasado un 29,5 por ciento interanual y la depreciación llevó el indicador a subir ese mes un 3,7 por ciento respecto a mayo- "va a bajar" de aquí a 2020. "Si me preguntan si la sociedad que tenemos (entre el FMI y el Gobierno argentino) es efectiva y si las autoridades están en el buen camino, mi respuesta es inequívocamente sí", recalcó Lagarde, que se mostró preocupada por la protección social.



"No tengo dudas de que las metas fiscales van a ser logradas. Yo sé que bajo el liderazgo" del ministro de Economía argentino "hay soporte disponible para mejorar la eficiencia y que sea más



alcanzable para quienes lo necesitan más", añadió, para reiterar la "importancia" de apoyar a "los más vulnerables y asegurarse de que sean protegidos".



La titular del FMI dijo que a pesar de que el organismo siempre se reúne con organizaciones de la sociedad civil y opositoras para "comprender el contexto global en el que las políticas se deciden",



en este caso su visita a Argentina "no es una misión", sino que llega para participar del G-20, por lo que no se prevén esos encuentros.



La cumbre de ministros de finanzas del G-20 que arrancó ayer sigue hoy, con cuatro sesiones de trabajo que versarán sobre la tecnología, el sistema impositivo e inclusión financiera. Efe





Movilización contra el acuerdo



Formaciones argentinas de izquierda movilizaron ayer a varios centenares de personas en las inmediaciones del encuentro de ministros de Finanzas del G-20 para mostrar su rechazo al acuerdo del país con el FMI.



Frente a un amplio despliegue policial, que retuvo a los manifestantes a cientos de metros del centro de convenciones donde se reúnen los líderes mundiales, la protesta discurrió con proclamas



en contra de las políticas de ajuste del Gobierno argentino y llamadas a un impago de la deuda.



El diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, declaró que la ayuda del FMI supone un "pacto de coloniaje" que significará "un ajuste aún más duro contra el pueblo". Aseguró que los efectos del acuerdo serán muy negativos, lo que ejemplificó con el caso del rescate de la crisis del 2001, y expuso que "ya está afectando" al país, con una caída de los salarios.

Advertencia por ola de aranceles

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer a líderes económicos mundiales que la reciente ola de aranceles comerciales perjudicaría significativamente al crecimiento global, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con escalar aún más su disputa con China.



La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que presentará a los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20 que están reunidos en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana un informe que detalla los impactos que las restricciones ya anunciadas tendrán sobre el comercio mundial.



"Ciertamente indica el impacto que va a tener en el PBI (Producto Bruto Interno), que en el peor escenario, bajo las medidas actuales, está en el rango de 0,5 por ciento del PBI en una base global", dijo Lagarde en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne.



En el reporte preparado para los ministros del G-20, el FMI afirma que el crecimiento global podría alcanzar un máximo de 3,9 por ciento en 2018 y 2019, mientras que los riesgos de una desaceleración han subido debido a las crecientes tensiones comerciales.



La advertencia llega poco después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijera en la capital argentina que los aranceles por el momento no han tenido efectos "macroeconómicos" en la mayor economía mundial. Las tensiones comerciales han salido a la luz en los últimos meses cuando Estados Unidos y China se aplicaron aranceles mutuamente sobre los bienes del otro por 34.000 millones de dólares. La reunión del G-20 en Buenos Aires se da en medio de una dramática escalada en la retórica de ambos países. Trump amenazó el viernes con aranceles sobre todas las exportaciones chinas a Estados Unidos, valuadas en 500.000 millones de dólares. La última reunión del G-20 en Buenos Aires a fines de marzo terminó sin ningún acuerdo firme respecto a políticas comerciales.