Este 18 de enero de 2020 se cumplirán cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y la Justicia aún no pudo determinar las causas por las que fue hallado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero. Diego Lagomarsino, su técnico informático y quien le entregó el arma con la que luego perdió la vida, brindó una entrevista en la que ratificó su inocencia, pese ser el único procesado en la causa como “partícipe necesario” de su muerte.

En diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos, Lagomarsino habló sobre la teoría del posible suicidio del fiscal y si bien aclaró que “en el expediente se ve claramente que fue un suicidio”, amplió: “Si era una persona que se podía suicidar, no lo sé, porque no soy psiquiatra. Lo hablé en terapia, y con otros analistas, la respuesta es muy simple, algunas personas tienen indicios y otros no”, dijo.

Lagormarsino habló además sobre una de las presuntas causas por las que podría haberse quitado la vida, que implicaría que iba a ser desvinculado de su fiscalía. “A mi no me lo dijo, pero todos los días su secretaria le mandaba un mensaje diciéndole que ‘hoy no intervinieron la fiscalía’. Se lo dice a Arroyo Salgado y a un montón de gente. El medio lo tenía, pero yo no sé si una persona se suicida porque la van a echar del trabajo. Me excede”, opinó.

Respecto de una nueva pista en el caso, que publicó el periodista Héctor Gambini en diario Clarín y que sostiene que “un agente de la SIDE fue tomado por una antena de telefonía que queda a sólo una cuadra de la casa de Lagomarsino en Martínez y se comunicó 27 veces con altos funcionarios de Inteligencia”, Lagormarsino desestimó la versión y pidió que si identificaron a la persona que hizo esas comunciaciones, deben citarlo a declarar.

“Que una persona esté cerca de una celda telefónica no hace que esté al lado de otra. Lo importante es que si identificaron un teléfono pueden identificar a la persona, con quién habló, llamarla a declarar y preguntarle qué hablaron. El ruido que se genera alrededor del tema es como que todos los agentes de la Side estuvieran trabajando atrás de Alberto Nisman”, expuso. Y agregó: “La celda de celular tiene una cobertura de un kilómetro. Esa persona pudo haber estado al lado de la celda o a un kilómetro y pico, no tiene por qué haber estado al lado mío”, argumentó.

Consultado por la relación que lo unía al fiscal, dado que compartían una cuenta en el exterior, y tenía un acuerdo de todos los meses darle la mitad de su sueldo como perito informático de la UFI-AMIA, aclaró que “nadie podía decirle que no a Alberto”. “Yo puedo ser un pelotudo, pero no soy un asesino, ni ningún partícipe necesario de nada. Puedo haber sido un dominado, lo traté en terapia, de una relación amo-esclavo. Pero preguntale a cualquiera de los que estuvieron con Alberto trabajando si algo le pudo decir que no a algo alguna vez. Es no conocerlo, no haber trabajado nunca con él”, aseguró.

Lagormasino contó además que hay información que aportó a la Justicia que puede ser de relevancia para resolver el caso, y que pidió expresamente que no se de a conocer por ser algo “muy íntimo” del fiscal. “Hay información que dije en la causa y que está reservada, no voy a hablar del tema. Es una cuestión muy íntima de Alberto. Yo mismo pedí que no trascienda Cuando me llamaron a declarar hablé 16 horas, conté todo y pedí que esto no trascienda”, detalló.

Para el único procesado en el caso Nisman, si él hubiera sido parte de “un plan”, la Justicia ya hubiera encontrado algo en su contra. “En 5 años me investigaron y no encontraron nada. Pero lo más importante es que si yo fuera parte de un plan ya me hubiesen matado, podría delatar a alguien”, dijo.

