El senador nacional de la UCR Martín Lousteau consideró que "el PRO está apoyando cualquier cosa para estar adentro del Gobierno ahora o después" y advirtió que el presidente Javier Milei "está incitando un nivel de violencia inusitado".

El presidente del Comité Nacional de la UCR se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien planteó que el Gobierno podría avanzar en una alianza con el PRO, y señaló "éso ya existe".

"Cuando uno mira que el ministro de Economía (Luis Caputo) y la de Seguridad son ex funcionarios del Gobierno de (Mauricio) Macri y ella fue la candidata a Presidenta por el PRO. No sé si es macrimileísmo, mileimacrismo, una alianza... Es lo mismo, no hay diferencia", sostuvo el legislador opositor.

En diálogo con Radio Rivadavia, Lousteau aseguró que "el PRO está apoyando cualquier cosa para estar adentro del Gobierno ahora o después".

"Se ve que la apetencia del PRO es formar parte de la próxima etapa de recambio del Gabinete. Hay algunos que quieren estar en el poder, independientemente de quién tiene el poder", completó.

Además, el senador nacional criticó en duros términos a Milei y alertó que "está empezando a demostrar que está dispuesto a jugar por el filo externo de las reglas democráticas".

"Veo la tendencia de elegir un enemigo y movilizar a la parte del electorado de él en función de esa dialéctica. El Presidente está incitando un nivel de violencia inusitado", añadió.

Y se quejó de las publicaciones que tuitea o replica Milei en sus redes sociales: "Trata de infundir temor para que las opiniones en contra de él se sosieguen o desaparezcan".

Al referirse al fracaso del proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, Lousteau indicó que "el Gobierno quiere privatizar de cualquier manera y no se pueden hacer las cosas así".

"El Presidente quiere tener la suma del poder público para privatizar como a él se le canta todo lo que a él se le canta. Hay que tener cuidado con el reclamo de ´él ganó, entonces hay que darle todo´", concluyó.