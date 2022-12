El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este viernes que Alberto Fernández “quiere quebrar el orden constitucional”, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional anunciara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el Presidente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta aseguró que la decisión del mandatario nacional es de “altísima gravedad institucional” que “pone en riesgo las bases de nuestra democracia”.

Ayer, el Alberto Fernández tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que, por unanimidad, ordena que inmediatamente el Estado Nacional restituya a la Ciudad el 2.95% de la masa coparticipable.

Larreta aseguró que el mandatario nacional supera todos los límites imaginables. “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia”, advirtió.

El jefe de gobierno porteño recordó también que el Presidente decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. “Esto no es en contra de la Ciudad. Es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica en nuestro país. Es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, se preguntó.

Y añadió: “Es un ataque específico contra los millones de argentinos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y contra los muchos millones más que todos los días la visitan, que vienen a estudiar, a trabajar, a atenderse en los hospitales”.

En este contexto, Larreta anticipó que la Ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte para informar de este incumplimiento y a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo. Además, señaló que el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho.

“Hoy más que nunca nos tenemos que aferrar a la Constitución y a la defensa de las instituciones. La fuerza de la ley fue, es y será siempre nuestra mejor arma contra el autoritarismo y la arbitrariedad. Basta de atropellos, basta de impunidad, basta de violar la Constitución”, reclamó el jefe de gobierno porteño.

“Esto es responsabilidad del Presidente, si se deja presionar por la vicepresidenta (Cristina Kirchner), es responsabilidad de él y tiene que hacerse cargo”, añadió.

En tal sentido, insistió en que no van a permitir “que se lleven puesta la República y dejen a la Argentina al borde del abismo. Y no vamos a permitir que les mientan en la cara a los argentinos. La Argentina es una República con división de poderes y nosotros la vamos a defender siempre, cueste lo que cueste”, enfatizó.

Finalmente, Larreta aseguró que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando. “Son los últimos actos desesperados frente a un país que quiere cambiar y aunque crean que con esto me atacan a mí o me generan un daño, lo único que están haciendo es atacar a millones de argentinos en todas las provincias”.

“No tengo dudas de que vamos a cambiar la Argentina. De que vamos a construir una Argentina de ley, de orden, de igualdad, de trabajo y de progreso. Y lo vamos a hacer todos juntos. Con la Constitución en la mano”, concluyó.