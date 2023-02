Horacio Rodríguez Larreta encabezó por la tarde de ayer un encuentro con vecinos en la localidad bonaerense de Tres de Febrero, donde brindó un mensaje con los principales lineamientos de su plan y luego dio una conferencia de prensa. Nuevamente hizo foco en su aspiración de "cerrar la grieta" y de lograr una "profunda transformación productiva".

Acompañado por el intendente Diego Valenzuela y referentes bonaerenses, Larreta dijo que hay que "terminar con las divisiones y dejar que la gente trabaje, que emprenda. Es por eso que quiero dar un paso más y confirmarles que voy a ser candidato a presidente".

"Tengo la experiencia", resaltó al repasar su gestión en la ciudad de Buenos Aires y prometió tres puntos: trabajo, equipo y fuerza. "Con eso planteo dos objetivos: terminar con las divisiones y lograr una transformación productiva", agregó. En ese sentido, reconoció que se "puede ganar una elección con la grieta pero no se puede gobernar y mucho menos transformar. Es imposible en un clima de confrontación permanente".

"Estoy para impulsar una profunda transformación en nuestro país para que la Argentina progrese y crezca de manera sostenida por muchos años. Para eso vamos a impulsar una profunda transformación productiva. Vamos a duplicar las exportaciones en seis años, vamos a promover los motores del crecimiento como los minerales -sobre todo el litio-, los alimentos, manufacturas, el turismo y las industrias basadas en el conocimiento", expresó.

Durante su discurso mencionó los puntos claves en los que pretende generar transformaciones como la educación, la seguridad y la economía. Sobre la seguridad, en particular, planteó que enviará a la Gendarmería a las "zonas calientes del narcotráfico" como en la ciudad de Rosario y la creación de una especie de FBI integrada por un grupo de "elite", quienes tendrán equipamiento y tecnología para combatir el crimen en todo el país.

Consultado por el futuro político de Mauricio Macri, Larreta aclaró que su candidatura "no depende de la decisión de otro". "No me defino por la comparación. Puedo aportar mi trabajo, mi experiencia y tengo la fuerza para dar las batallas que tenga que dar", respondió sobre las diferencias que tendría su gestión con las de Cambiemos en 2015.

Más temprano, ayer, a través de su cuenta oficial en Instagram, Mauricio Macri —quien todavía no definió de manera oficial si buscará una nueva gestión en Casa Rosada— emitió un comunicado en el que respaldó la decisión. "Celebro que haya presentado su precandidatura, creo profundamente en la competencia", señaló el ex mandatario.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Macri agregó: "Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca".

Sobre las críticas que lanzó Patricia Bullrich sobre la postura dialoguista y la convocatoria a terminar con la grieta, el jefe de Gobierno porteño aclaró que "está convencido de que hay que terminar con la grietas más allá de lo que piensen otros, no es para entrar en polémica".

El miércoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad apeló a dos publicaciones en redes sociales para oficializar su lanzamiento. Posteó una foto del kilómetro 0 de la ruta 40 con el mensaje "es hora de animarnos a transformar el país para siempre". Hoy fue más explícito con un video grabado en el mismo lugar, frente al faro de Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, a 133 kilómetro de Río Gallegos, cuna del kirchnerismo.

>> Calendario electoral 2023

Este año, Argentina elige presidente. El 10 de diciembre será un día importante, ya que quien resulte ganador comenzará un nuevo mandato por cuatro años. Ya son 13 las provincias que decidieron desdoblar las elecciones provinciales de los comicios nacionales. Por ese motivo, el calendario electoral de 2023 está minado de fechas clave. El 16 de abril habrá elecciones provinciales en Neuquén y en Río Negro; el 7 de mayo se vota en Jujuy, La Rioja y Misiones; el 14 de mayo hay elecciones generales en La Pampa, San Juan, Tucumán y Salta; el 4 de junio, a confirmar, habría contienda electoral general en Corrientes; el 11 de junio hay PASO en Mendoza, elecciones generales en San Luis, Córdoba (a confirmar) y Formosa (a confirmar); el 16 de julio están las PASO en Santa Fe; el 30 de julio las primarias en Entre Ríos; el 10 de septiembre, hay elecciones generales en Santa Fe; el 17 de septiembre lo mismo en Chaco; el 24 de septiembre, las elecciones generales en Mendoza y Entre Ríos.