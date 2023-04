El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cargó contra la administración de Alberto Fernández a la que culpó de la escala del dólar paralelo y el elevado registro inflacionario de marzo. "Es un infierno, no se puede vivir más así", precisó el referente del PRO en el marco del anuncio de la gratuidad de 80 trámites en la Ciudad.

"El problema con el dólar, la inestabilidad y la inflación no surgió esta semana", aseveró. Y continuó: "Venimos de un Gobierno que no la pega, que no tiene un rumbo, que no dice a dónde vamos. Lo de esta semana es un episodio más. Teníamos 100% de inflación la semana pasada".

Asimismo, calificó de "dramática" la realidad económica, y subrayó que la inflación "le come el bolsillo a la sociedad". Sus dichos llegan luego de que el dólar "blue" alcanzó un nuevo récord de $423 y la inflación de marzo registrara un 7,7%.

En compañía del ministro de Gobierno, Jorge Macri, en medio de las tensiones electorales de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta insistió además en que espera que el PRO pueda acordar un candidato único del espacio para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad.

"Respecto de las candidaturas mi posición es que tenemos que trabajar en tener un candidato único del PRO", afirmó ante la mirada atenta del exintendente de Vicente López. La interna de la coalición opositora está marcada por las intenciones de tres funcionarios de la gestión que quieren sucederlo en la gobernación: el ministro de Salud, Fernán Quirós; la titular de la cartera de Educación, Soledad Acuña y Jorge Macri.

Fuente: NA