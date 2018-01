El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que "lo más natural" sería que el presidente Mauricio Macri, la gobernadora, María Eugenia Vidal, y él compitan por "la reelección" en 2019, al señalar que, "para poder hacer la diferencia", una gestión "lleva tiempo". No obstante, aclaró que se trata de una cuestión que todavía no fue planteada, aunque señaló que "sería lógico" que así sucediera de cara a los comicios del año próximo, en los que, además de la renovación parcial a nivel legislativo, se pondrán en juego la Presidencia y las gobernaciones. "Lo más natural es que vayamos por la reelección", sostuvo Larreta. Explicó que



"una gestión, para poder hacer la diferencia, lleva tiempo", y puso como ejemplo el caso de la ciudad, donde, dijo, hay en marcha "muchos programas que estarán terminados para el fin de este mandato y otros que no".